Lateinische Spurensuche in Bad Ischl

Eine Inschrift? Was bedeutet sie? Warum in Ischl?

Am 17.02.2023 besuch­ten moti­vier­te und inter­es­sier­te Schü­ler: innen des Gym­na­si­ums Bad Ischl mit ihrer Leh­re­rin die Stein­metz­fir­ma Bru­cker. Dort durf­ten sie einen Ein­blick in die Arbeit des Betriebs neh­men und bei der Reno­vie­rung eines alten Grab­steins mit latei­ni­scher Inschrift zusehen.

Die Schü­ler­grup­pe arbei­tet mit der Uni­ver­si­tät Graz am Pro­jekt LIDAL zusam­men, des­sen Ziel es ist, latei­ni­sche Inschrif­ten öster­reich­weit zu sam­meln und die Hin­ter­grün­de des Geschrie­be­nen zu erfor­schen. Die­se Ergeb­nis­se wer­den bei einem inter­na­tio­na­len Schüler:innenkongress in Graz prä­sen­tiert. Auch in Bad Ischl gibt es fast 30 latei­ni­sche Inschrif­ten aus einer Zeit­span­ne von über zwei­tau­send Jah­ren, wel­che selbst Isch­ler Urein­woh­ner: innen unbe­kannt sind. Marie-Tere­sa Sodl