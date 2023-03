Mit Auto Mountainbiker zum Abbremsen genötigt

In Eben­see soll ein Rad­fah­rer von einem Auto­fah­rer zum Abbrem­sen genö­tigt wor­den sein, da die­ser plötz­lich abbog und dem Rad­fah­rer den Vor­rang nahm. Der unbe­kann­te Len­ker eines sil­ber­nen Vans fuhr weiter.

“Ein 16-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den fuhr am 20. März 2023 gegen 17:35 Uhr mit sei­nem Moun­tain­bike auf der Bahn­hof­stra­ße im Orts­ge­biet von Eben­see am Traun­see in Rich­tung Ortszentrum.

Im Bereich Bahn­hof­stra­ße bezie­hungs­wei­se Ein­fahrt zu den Häu­sern Eisen­bah­ner­gas­se bog ein ent­ge­gen­kom­men­der PKW plötz­lich vor dem Rad­fah­rer nach links in die Ein­fahrt ein. Um eine Kol­li­si­on zu ver­mei­den, betä­tig­te der Bursch bei­de Brem­sen sei­nes Fahr­ra­des, stürz­te über den Len­ker auf die Fahr­bahn und wur­de dabei unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt. Eine Kol­li­si­on mit dem PKW gab es nicht.

Poli­zei sucht nach Verursacher

Da der ange­führ­te PKW nicht ange­hal­ten hat und die­ser mit dem Ver­kehrs­un­fall in ursäch­li­chem Zusam­men­hang steht, wird der Lenker/Lenkerin des sil­ber­nen Van gebe­ten sich auf der Poli­zei­in­spek­ti­on Eben­see am Traun­see unter der Tele­fon­num­mer +43(0)59133 4104 zu mel­den”, so die Polizei.