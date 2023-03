Mundharmonika Quartett Austria“ aus Laakirchen feiert 30-Jähriges Jubiläum

“ MUNDHARMONIKA QUARTETT AUSTRIA ”

Die Vize­welt­meis­ter auf der Mund­har­mo­ni­ka, außer­ge­wöhn­lich, vir­tu­os, einmalig

NEUES ALBUM : “Harmonica Friends”

Wit­zig inter­pre­tier­te Hits aus der Pop- und Unter­hal­tungs­mu­sik, pep­pi­ge Klas­sik, Tra­di­tio­nals und Jazz­stan­dards live gespielt mit allen Arten und Grö­ßen von Mundharmonikas.

„Die pri­va­te Freund­schaft und die gemein­sa­me Visi­on jedes Ein­zel­nen, mit vir­tuo­sem, fet­zi­gen Mund­har­mo­ni­kaspiel ein brei­tes Publi­kum zu erreichen,

ist viel­leicht das Geheim­nis dahin­ter, dass wir nun schon seit 30 Jah­ren gemein­sam spie­len“, erklä­ren die Musi­ker des Tra­di­ti­ons­en­sem­bles aus Laa­kir­chen in Oberösterreich.

Klei­ne und gro­ße Mund­har­mo­ni­kas in tie­fen oder hohen Regis­trie­run­gen, raf­fi­niert elek­tro­nisch ver­stärkt – ein Gesamt­klang wie ein gan­zes Orchester.

So erlebt der Kon­zert­be­su­cher jedes Mal ein Feu­er­werk an Vir­tuo­si­tät, Spiel­ener­gie und Freu­de an der Dar­bie­tung! Unglaub­lich, was man aus die­sen Mund­har­mo­ni­kas raus­ho­len kann! (so lau­ten Pressestimmen)

Neben zahl­rei­chen TV- und Rund­funk­auf­trit­ten sowie regel­mä­ßi­gen Kon­zer­ten und Fes­ti­val-Auf­trit­ten in Öster­reich absol­vier­te das Quar­tett Gast­auf­trit­te in Deutsch­land, Schweiz, Kroa­ti­en, Slo­we­ni­en, Ungarn, Frank­reich, Ita­li­en, Est­land, Isra­el, USA und Japan.

Beset­zung:

Gerald Seyr (Chro­ma­ti­sche Mundharmonika)

Hans Ort­ner (Chro­ma­ti­sche und dia­to­ni­sche Mundharmonika)

Andrea Frän­zel (Bass­mund­har­mo­ni­ka)

Tho­mas Stock­ham­mer (Akkord­mund­har­mo­ni­ka, Harmonetta)

Alle Infos unter: www.muha.at