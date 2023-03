Neuwahl bei „Frau in der Wirtschaft“ in der WKO Vöcklabruck

The­men­netz­werk und Ver­an­stal­tun­gen für die Unter­neh­me­rin­nen im Bezirk



„Die Wirt­schaft ist weib­lich – und die­se Stim­me soll man auch hören“, lau­tet das Cre­do von Chris­ti­ne Schar­mül­ler aus For­nach, der neu­en Bezirks­vor­sit­zen­den von „Frau in der Wirt­schaft“ der WKO Vöck­la­bruck. Gemein­sam mit ihren Stell­ver­tre­te­rin­nen – Belin­da Mein­hart aus Atter­see und Jea­net­te Kosch aus Vöck­la­bruck – und einem Aktiv­team aus bekann­ten Unter­neh­me­rin­nen ist es ihr Ziel, auf die Wich­tig­keit der Unter­neh­me­rin­nen in den Betrie­ben auf­merk­sam zu machen. Vor allem auch sol­len The­men zu den Ent­schei­dungs­trä­gern getra­gen wer­den, die spe­zi­ell Frau­en in der Wirt­schaft her­aus­for­dern – von der Kin­der­be­treu­ung über Hil­fe im För­derd­schun­gel bis hin zur „Che­fin­nen­mar­ke“, wie Chris­ti­ne Schar­mül­ler das selbst­be­wuss­te Auf­tre­ten von Unter­neh­me­rin­nen nennt.

Vor kur­zem wur­de Chris­ti­ne Schar­mül­ler als neue Bezirks­vor­sit­zen­de in der WKO Vöck­la­bruck ein­stim­mig gewählt – sie folgt damit der Timel­ka­mer Mar­ke­ting­ex­per­tin Bir­git Prei­mel nach. Ers­te Gra­tu­lan­ten waren Lan­des­vor­sit­zen­de LAbg. Mar­git Anger­leh­ner und der Bezirks­ob­mann der WKO, Ste­phan Preis­hu­ber. „Als FidW-Team Vöck­la­bruck möch­ten wir für Unter­neh­me­rin­nen im gesam­ten Bezirk da sein, die Pro­ble­me und Wün­sche von Unter­neh­me­rin­nen auf­grei­fen und auch wei­ter­tra­gen ins Land und den Bund“, sagt Schar­mül­ler. „Unser Ziel ist es auch, gemein­sam auf die Wich­tig­keit der Unter­neh­me­rin­nen auf­merk­sam zu machen.“

Mit einem Frau­en­an­teil von 51 Pro­zent bei den Neu­grün­dun­gen sind Unter­neh­me­rin­nen wich­ti­ge Impuls­ge­be­rin­nen für die hei­mi­sche Wirt­schaft. „Jede Unter­neh­mens­grün­dung stärkt auch die eige­ne Regi­on. Unter­neh­me­rin­nen schaf­fen Arbeits­plät­ze, gene­rie­ren Wert­schöp­fung für die Regi­on und bil­den Fach­kräf­te der Zukunft aus“, erklärt Vöck­la­brucks Bezirks­vor­sit­zen­de. Der Bevöl­ke­rung sei oft nicht bewusst, dass mitt­ler­wei­le allei­ne im Bezirk Vöck­la­bruck 2.693 Unter­neh­me­rin­nen Ver­ant­wor­tung für die Zukunft über­neh­men, ergänzt WKO-Bezirks­ob­mann Ste­phan Preishuber.

Frau in der Wirt­schaft Vöck­la­bruck führt zusam­men, was Unter­neh­me­rin­nen für ihren Erfolg brau­chen: Ideen, Know-how und Kon­tak­te. Mit Impuls- und Netz­werk-Ver­an­stal­tun­gen in der Regi­on sorgt das neue Team für Infor­ma­ti­ons­vor­sprung und neue Busi­ness-Per­spek­ti­ven und das in einem pro­fes­sio­nel­len und gleich­zei­tig freund­schaft­li­chen Umfeld.

Bericht & Fotos: WKO Vöcklabruck