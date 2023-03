Runder Tisch soll Erhalt des Kasbergs sicherstellen

Bei einem Lokal­au­gen­schein in Grün­au mach­te sich SP-Lan­des­par­tei­vor­sit­zen­der und SP-Gemein­de­re­fe­rent Micha­el Lind­ner ges­tern vor Ort ein Bild zur aktu­el­len Situa­ti­on rund um eine mög­li­che Schlie­ßung des Ski­ge­bie­tes am Kas­berg. Gemein­sam mit Bür­ger­meis­ter Klaus Kra­mes­ber­ger nahm er an einer Kund­ge­bung in Grün­au im Alm­tal teil und zeig­te sich mit den Men­schen vor Ort solidarisch.

„Die gest­ri­ge Kund­ge­bung hat ein­drucks­voll gezeigt, dass die Men­schen vor Ort und die Gemein­de hin­ter einem Erhalt des Ski­ge­biets ste­hen. Daher ist es umso wich­ti­ger, mit den Grund­ei­gen­tü­mern rasch in den Dia­log zu tre­ten, um Lösun­gen zu fin­den“, so Lindner.

Micha­el Lind­ner plä­diert für einen Run­den Tisch, der zum Ziel haben soll, mit den Grund­ei­gen­tü­mern eine Lösung für den Erhalt des Kas­bergs sicher­zu­stel­len: „Die Bevöl­ke­rung hat sich rasch Klar­heit ver­dient. Es müs­sen daher alle wich­ti­gen Vertreter/innen aus Poli­tik gemein­sam mit Expert/innen, Partner/innen und Grund­ei­gen­tü­mer an einen Tisch kom­men, um gemein­sam an den bes­ten Lösun­gen für die Regi­on zu arbei­ten“, so Lind­ner abschließend.