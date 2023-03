Skigebiet Kasberg vor dem Aus

Schon in ein paar Tagen könn­te das end­gül­ti­ge Aus für das Ski­ge­biet am Kas­berg gekom­men sein, nach­dem eini­ge Grund­ei­gen­tü­mer dem ange­streb­ten Ganz­jah­res-Tou­ris­mu eine Absa­ge erteilt haben.

„Die schrift­li­che Absa­ge der betrof­fe­nen Grund­ei­gen­tü­mer an einen Ganz­jah­res-Betrieb hat für das Ski­ge­biet Kas­berg eine neue Fak­ten­la­ge geschaf­fen. Die Eigen­tü­mer-Gemein­den müs­sen nun die wei­te­re Vor­gangs­wei­se fest­le­gen. Daher habe ich die Bür­ger­meis­ter der vier Gemein­den Grün­au, Scharn­stein, Vorch­dorf und Pet­ten­bach nächs­te Woche zu einem Aus­tausch über die nächs­ten Schrit­te ein­ge­la­den“, kün­digt Wirt­schafts- und Tou­ris­mus-Lan­des­rat Mar­kus Ach­leit­ner an.

Die Grund­ei­gen­tü­mer haben sich in einem Schrei­ben an den Bür­ger­meis­ter von Grün­au gegen einen Ganz­jah­res-Tou­ris­mus am Kas­berg aus­ge­spro­chen und Inves­ti­tio­nen aus ver­schie­dens­ten Grün­den klar abge­lehnt. „Es gilt nun, die wirt­schaft­li­chen Aus­wir­kun­gen die­ser Grund­satz­fest­le­gung der Grund­ei­gen­tü­mer für die Berg­bah­nen zu ermit­teln und dann eine sinn­vol­le wei­te­re Vor­gangs­wei­se fest­zu­le­gen“, betont Lan­des­rat Ach­leit­ner. „In wei­te­rer Fol­ge ist dann auch zu prü­fen, ob und wel­che tou­ris­ti­schen Ange­bo­te künf­tig inner­halb der Fest­le­gun­gen der Grund­stücks­ei­gen­tü­mer über­haupt noch mög­lich sein wer­den“, so Lan­des­rat Achleitner.