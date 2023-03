Solidarität mit der Ukraine: Marktgemeindeamt Altmünster leuchtet blau-gelb

Am 24. Febru­ar 2023 jähr­te sich die rus­si­sche Inva­si­on der Ukrai­ne – einen demo­kra­ti­schen Staat im Her­zen Euro­pas. Wie in vie­len ande­ren euro­päi­schen Städ­ten und Orten wur­de auch das Amts­ge­bäu­de der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter in den Far­ben der ukrai­ni­schen Flag­ge beleuchtet.

Seit einem Jahr herrscht auf der gan­zen Welt Fas­sungs­lo­sig­keit über den Krieg in der Ukrai­ne. Die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter setz­te bereits eini­ge Aktio­nen, um den Geflüch­te­ten inner­halb der Gemein­de zu hel­fen, und ließ auch Hilfs­gü­ter in die Ukrai­ne trans­por­tie­ren. Als Zei­chen der Soli­da­ri­tät wur­de das Amts­ge­bäu­de am 24. Febru­ar 2023 in den Natio­nal­far­ben der Ukrai­ne beleuch­tet. Damit möch­te die Gemein­de ein Zei­chen gegen den Krieg setzen.