Wer schon immer mehr über die Pro­duk­te und ins­be­son­de­re die Kar­rie­re- und Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten der Miba erfah­ren woll­te, hat nun bei der OÖ Job Week die Chan­ce dazu. Anmel­dun­gen sind jeder­zeit möglich!

Die Miba AG öff­net am 22. März von 13:00 – 19:00 Uhr die Türen zu ihrem Haupt­sitz in Laa­kir­chen, auch bekannt als Miba Forum. Im Rah­men der OÖ Job Week kön­nen Inter­es­sier­te hin­ter die Kulis­sen von einem der füh­ren­den Indus­trie- und Tech­no­lo­gie­be­trie­be Öster­reichs bli­cken und sich einen per­sön­li­chen Ein­druck über die Kar­rie­re­chan­cen bei der Miba verschaffen.

Globales Team mit gemeinsamer Mission

Wer ist die Miba? Was zeich­net die Miba als Arbeit­ge­ber aus? Wel­che Jobs gibt es an wel­chen Stand­or­ten und in wel­chen Berei­chen, und was steckt eigent­lich hin­ter der Mis­si­on “Tech­no­lo­gies for a clea­ner pla­net”? Die­se und noch vie­le wei­te­re Fra­gen beant­wor­ten Miba Mitarbeiter/innen und Lehr­lin­ge am Tag der offe­nen Tür.

Ein klei­ner Hin­weis vor­ab: Die Miba ent­wi­ckelt und pro­du­ziert funk­ti­ons­kri­ti­sche Kom­po­nen­ten für Anwen­dun­gen ent­lang der gesam­ten Ener­gie-Wert­schöp­fungs­ket­te. Ihre Pro­duk­te leis­ten einen wich­ti­gen Bei­trag zur effi­zi­en­ten und nach­hal­ti­gen Gewin­nung, Über­tra­gung, Spei­che­rung und Ver­wen­dung von Ener­gie. In Ober­ös­ter­reich ist das Fami­li­en­un­ter­neh­men an fünf Stand­or­ten tätig, welt­weit gibt es 30 Pro­duk­ti­ons­stät­ten. 7.366 Mitarbeiter/innen leis­ten täg­lich ihren Bei­trag zur Unter­neh­mens­mis­si­on „Tech­no­lo­gies for a clea­ner pla­net“. Die Miba ver­steht sich als inno­va­ti­ver und siche­rer Arbeit­ge­ber, bei dem Frei­raum selbst­ver­ständ­lich ist und Leis­tung geschätzt wird.

Am 22. März können sich Besucher/innen auf ein umfangreiches Programm freuen

• Miba Lehr­lin­ge prä­sen­tie­ren an Mes­se­stän­den die ober­ös­ter­rei­chi­schen Standorte

• Fach­kräf­te aus der Per­so­nal­ab­tei­lung ste­hen für kon­kre­ten Job­fra­gen zur Verfügung

• Unter­neh­mens­prä­sen­ta­tio­nen (Start je um 13:00, 15:00, 17:00 Uhr)

• Regel­mä­ßi­ge Füh­run­gen am Stand­ort Laa­kir­chen (durch unser Haupt­sitz, das Miba Forum, und die Miba Gleit­la­ger Aus­tria; Start je um 13:30, 15:30, 17:30 Uhr)

Jetzt online anmelden und die Miba kennenlernen!

Inter­es­sier­te sind herz­lich ein­ge­la­den und wer­den gebe­ten, sich zur Teil­nah­me unter https://go.miba.com/jobweek23ot anzu­mel­den

Schüler/innen mit Inter­es­se an einer Lehr­stel­le kön­nen sich außer­dem für einen der Schnup­per­ta­ge regis­trie­ren. Die­se fin­den täg­lich von 20. bis 24. März statt, eine Anmel­dung ist hier mög­lich: https://go.miba.com/jobweek23

Die Miba als Arbeitgeber

Es ist Kom­bi­na­ti­on von Inno­va­ti­on und Tra­di­ti­on und die Unter­neh­mens­mis­si­on „Tech­no­lo­gies for a clea­ner pla­net“, die Mitarbeiter/innen der Miba jeden Tag antreibt. Aktu­ell sind allein in Ober­ös­ter­reich rund 100 Stel­len offen – und das in unter­schied­lichs­ten Berei­chen: von Pro­duk­ti­on über For­schung & Ent­wick­lung bis hin zu IT, Finan­zen und wei­te­ren zen­tra­len Berei­chen. Alle offe­nen Stel­len fin­den sich im Job­por­tal unter www.jobs.miba.com