SV Gmundner Milch sv. SK Bad Wimsbach | 18.03.2023 um 15:30

Nach einem Arbeits­sieg in Schlier­bach gas­tiert der SK Bad Wims­bach zum Fami­ly-Day in der Traun­see­stadt. Der Anstoß in der LSP-Are­na erfolgt am kom­men­den Sams­tag, den 18.03.2023 um 15:30. Außer­dem erwar­tet die Besu­che­rin­nen und Besu­cher unter dem Mot­to „Fami­ly-Day“ ein attrak­ti­ves Rah­men­pro­gramm für die gan­ze Familie.

Nach­dem der SV Gmund­ner Milch zum Auf­takt dem Liga­krö­sus aus Bad Schal­ler­bach ein tor­lo­ses Unent­schie­den abtrot­zen konn­te, fei­er­ten die Blau-Wei­ßen am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de in Schlier­bach den ers­ten vol­len Erfolg unter Neo-Chef­trai­ner Chris­toph Brum­may­er. Über 90 Minu­ten waren die Traun­see­städ­ter beim abge­schla­ge­nen Tabel­len­letz­ten klar die bes­se­re Mann­schaft, lie­ßen aber ein hal­bes Dut­zend an Tor­mög­lich­kei­ten unge­nützt ver­strei­chen. Zudem ver­such­te die Uni­on Schlier­bach mit Kampf­kraft und har­ter Gang­art der Brum­may­er-Elf die Schneid abzu­kau­fen. Den ein­zi­gen Tref­fer zum 1:0‑Endergebnis steu­er­te Ser­tan Cam nach gut einer Stun­de bei. Damit haben die Kicker vom Traun­see mitt­ler­wei­le seit fünf Par­tien kei­nen Gegen­tref­fer mehr kassiert.

Nun rich­tet sich der Fokus des SV Gmund­ner Milch bereits auf das anste­hen­de Nach­bar­schafts­du­ell gegen den SK Bad Wims­bach. Die Wims­ba­cher sind furi­os ins Früh­jahr gestar­tet: Einem sou­ve­rä­nen 4:0 Aus­wärts­sieg in St. Marienkirchen/Wallern folg­te ein 5:0‑Schützenfest im eige­nen Sta­di­on gegen den ATSV Satt­ledt. War der SK Bad Wims­bach in den letz­ten Jah­ren schon ob sei­ner Kampf- und Lauf­stär­ke gefürch­tet, so ver­stärk­te sich der Ver­ein in den letz­ten Trans­fer­pe­ri­oden mit pro­mi­nen­ten Spie­lern aus höhe­ren Klas­sen. (ua. Misel Dani­cic, Bay­ram Gas und Alex­an­der Krumphals).

Nach­dem sich auch die Traun­see­städ­ter zuletzt form­stark prä­sen­tier­ten erwar­tet die Fans in der Gmund­ner LSP-Are­na ein ech­tes Top­spiel der Lan­des­li­ga West. Ver­let­zungs­be­dingt müs­sen die Gmund­ner wei­ter­hin auf Angrei­fer Fabi­an Rieg­ler ver­zich­ten, auch Rou­ti­nier Richard Vever­ka zählt ver­mut­lich nicht zum Auf­ge­bot, nach­dem er in Schlier­bach bru­tal gefoult wur­de. Beson­ders erfreu­lich ist die Tat­sa­che, dass zuletzt in Schlier­bach gleich fünf Spie­ler, die seit der U8 beim SV Gmund­ner Milch kicken, für die Start­elf nomi­niert wur­den. Bei der Anzahl der Ein­satz­mi­nu­ten für Eigen­bau- und Nach­wuchs­spie­ler sind die Blau-Wei­ßen momen­tan im abso­lu­ten Spit­zen­feld der Landesliga.

Außer­dem erwar­tet die Besu­che­rin­nen und Besu­cher unter dem Mot­to „Fami­ly-Day“ ein attrak­ti­ves Rah­men­pro­gramm für die gan­ze Fami­lie. Neben einem span­nen­den Match kom­men vor allem die Kleins­ten bei der Rie­sen­rut­sche und einem Funi­o­no-Tur­nier voll auf ihre Kos­ten. Der Anstoß in der LSP-Are­na erfolgt am kom­men­den Sams­tag, den 18.03.2023 um 15:30, bereits um 13:00 duel­lie­ren sich die bei­den 1b-Mann­schaft im Ver­fol­ger­du­ell der 2. Klas­se 1b (Drit­ter gegen Zweiter).