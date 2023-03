Tourengeher nach Sturz mit Notarzthubschrauber abtransportiert

Nach einem Sturz muss­te ein Tou­ren­ge­her am Sonn­tag schwer ver­letzt mit dem Hub­schrau­ber vom Hall­stät­ter Glet­scher abtrans­por­tiert werden.

“Zwei Freun­de, ein 56-Jäh­ri­ger aus Wien und ein 37-Jäh­ri­ger aus der Stei­er­mark, fuh­ren am 26. März 2023 gegen 09:30 Uhr von der Ram­sau am Dach­stein (Stei­er­mark) mit der Huner­ko­gel­seil­bahn auf den 2.700 Meter hohen Huner­ko­gel. Wegen dem wech­seln­den Wet­ter woll­ten sie kei­ne Zeit ver­lie­ren und stie­gen sofort mit ihren Tou­ren­schi­ern in Rich­tung Dirndlkolk bezie­hungs­wei­se Dach­stein auf. Anschlie­ßend fuh­ren sie über den Hall­stät­ter Glet­scher in Rich­tung Simo­ny­hüt­te ab.

Bei Sturz schwer verletzt

Gegen 11:45 Uhr kam der 56-Jäh­ri­ge auf einer See­hö­he von 1.940 Metern zu Sturz und ver­letz­te sich schwer. Die bei­den Medi­zi­ner erkann­ten sofort den Ernst der Lage und setz­ten einen Not­ruf ab. Der Hüt­ten­wirt der Simo­ny­hüt­te und zwei zufäl­lig anwe­sen­de Berg­ret­ter aus Hall­statt erreich­ten sehr rasch die Unfall­stel­le und leis­te­ten Ers­te Hil­fe. Wenig spä­ter traf auch der alar­mier­te Not­arzt­hub­schrau­ber ein und die Crew konn­te den ver­letz­ten Mann in ein Kran­ken­haus flie­gen”, so die Polizei.