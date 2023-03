Traditionelles Fassdaubenrennen in Gosau

Einzigartiges Rennen verbindet Brauchtum und Skispaß

Am Sams­tag, 11. März 2023 fin­det nach der Pan­de­mie­pau­se wie­der das tra­di­tio­nel­le Fass­dau­ben­ren­nen in Gosau für jeder­mann statt. Gestar­tet wird – Dank aus­rei­chen­der Schnee­la­ge in der Ski­re­gi­on Dach­stein West — im Tal­sta­ti­ons­be­reich des Horn­spitz­lif­tes direkt neben dem Kinderland.

Spe­zi­el­ler Anreiz für die Teil­neh­mer ist der ein­ma­li­ge Tausch der moder­nen Pis­ten­ski gegen die soge­nann­ten „Fass­dau­ben“ – gebo­ge­nen Ein­zel­tei­len alter Wein­fäs­ser aus Holz. Die Benut­zung die­ser spe­zi­el­len Schnee­ge­rä­te ist schwie­rig, Zuschau­er kön­nen sich auf akro­ba­tisch-lus­ti­ge Abfahr­ten der Teil­neh­mer freu­en. Ver­an­stal­ter sind die Gosau­er Schuh­platt­ler „D’Dachstoana“, es wird dem ent­spre­chend stan­des­ge­mäß in Dirndl und Leder­ho­se gestartet.

Beim Fass­dau­ben­ren­nen in Gosau ist es nicht wich­tig, der schnells­te zu sein, son­dern viel­mehr mit den spe­zi­el­len Holz­bret­tern mög­lichst gleich­mä­ßig, geschickt und sturz­frei über den 300 Meter lan­gen Kurs ins Ziel zu kom­men. Sie­ger ist näm­lich, wer der Mit­tel­zeit aller Teil­neh­mer am nächs­ten kommt.

Gestar­tet wird am Sams­tag, 11. März 2023 um 13:00 Uhr in Teams zu 3 – 6 Per­so­nen in Dirndlge­wand und Leder­ho­se. Die Gosau­er Schuh­platt­ler „D’Dachstoana“ sor­gen im Ziel­be­reich bereits ab Mit­tag für das leib­li­che Wohl der Zuschau­er und Renn­läu­fer. Beim Fass­dau­ben­ren­nen steht nicht die Leis­tung, son­dern der Spaß im Vor­der­grund – Mit­tel­zeit gewinnt. Als Start­ge­bühr gilt eine frei­wil­li­ge Spen­de, die dem Ver­eins­le­ben der Schuh­platt­ler zugutekommt.

Anmel­dung aus­schließ­lich vor Ort ab 12:00 Uhr (direkt unter­halb der Schirm­bar beim Horn­spitz­lift), Fass­dau­ben kön­nen kos­ten­los aus­ge­lie­hen werden.