Unbekannte warfen Stein von Brücke auf Auto und flüchteten

Zwei Unbe­kann­te haben Mon­tag­abend einen Stein von einer Fuß­gän­ger­brü­cke auf die dar­un­ter füh­ren­de B145 gewor­fen. Der faust­gro­ße Stein traf ein vor­bei fah­ren­des Auto. Die Len­ke­rin hat­te Glück im Unglück.

“Zwei bis­lang unbe­kann­te Täter schmis­sen am 13. März 2023 gegen 18:35 Uhr einen etwa faust­gro­ßen Stein von der Fuß­gän­ger­brü­cke in Gmun­den, wel­che über die B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße auf Höhe StrKm 26,925 führt, auf die dar­un­ter ver­lau­fen­de B145. Der Stein traf den zum Tat­zeit­punkt dar­un­ter fah­ren­den PKW, wel­chen eine 57-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den lenk­te, im Bereich der Wind­schutz­schei­be, wodurch die­se beschä­digt wur­de. Die Len­ke­rin konn­te im Rück­spie­gel zwei Per­so­nen wahr­neh­men, wel­che in Rich­tung Flie­ger­schul­weg flüch­te­ten”, berich­tet die Polizei.

Falls Sie Hin­wei­se zu die­ser Tat geben kön­nen, set­zen Sie sich bit­te mit der Poli­zei Alt­müns­ter unter der Tele­fon­num­mer +4359133 4101 in Verbindung.