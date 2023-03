Vorbildlicher Lehrbetrieb: Hager Haustechnik GmbH

An die 50 Lehr­lin­ge hat die Fa. Hager Haus­tech­nik GmbH aus Bad Ischl in den letz­ten zwei Deka­den erfolg­reich aus­ge­bil­det. Der Tra­di­ti­ons­be­trieb wur­de bereits 1927 gegrün­det und wird in 3. Genera­ti­on von Franz und Chris­ti­an Hager geführt.

Für Fir­men­chef Franz Hager war die Lehr­lings­aus­bil­dung stets ein zen­tra­les Anlie­gen, was auch durch die Aner­ken­nung als staat­lich aus­ge­zeich­ne­ter Aus­bil­dungs­be­trieb doku­men­tiert ist. Als WK-Funk­tio­när war er lang­jäh­ri­ger Bun­des­lehr­lings­wart und u. a. maß­geb­lich dar­an betei­ligt, die Lehr­lings- und Meis­ter­prü­fung öster­reich­weit zu vereinheitlichen.

Als sicht­ba­res Zei­chen für die her­vor­ra­gen­de Qua­li­tät als Lehr­be­trieb erhielt der Instal­la­ti­ons­be­trieb nun die Aus­zeich­nung INEO (INEO steht für Inno­va­ti­on — Nach­hal­tig­keit — Enga­ge­ment — Ori­en­tie­rung). Das Unter­neh­men ist mit Arbei­ten rund um die Berei­che Bad, Hei­zung, Elek­tro­in­stal­la­ti­on sowie Gebäu­de­si­cher­heit und ‑auto­ma­ti­on sowie in Sachen Kabel­fern­se­hen, Tele­fo­nie und Inter­net tätig.

Auf über 1.000m² Ver­kaufs­flä­che wer­den in Pfandl inno­va­ti­ve Pro­duk­te aus allen Berei­chen der Haus­tech­nik ange­bo­ten. Mit 35 Mitarbeiter:innen zählt die Fir­ma zu den grö­ße­ren Arbeit­ge­bern in Bad Ischl.