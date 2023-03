Was können wir hier fürs Klima tun?” Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb in Gmunden

Kli­ma-Exper­tIn­nen tref­fen Schü­le­rIn­nen und Gmund­ne­rIn­nen, um über Kli­ma­kri­se und Kli­ma­schutz zu berich­ten und zu dis­ku­tie­ren, eine Kli­ma­for­sche­rin und Kolum­nis­tin der Kro­nen Zei­tung, macht den Anfang in einer span­nen­den Ver­an­stal­tungs­rei­he der Stadtgemeinde.

Univ.-Prof.in Dr.in Hel­ga Kromp-Kolb, Öster­reichs bekann­tes­te Kli­ma­for­sche­rin und Kolum­nis­tin der “Kro­nen Zei­tung” wirft einen Blick auf den Kli­ma­wan­del, der längst zur Kli­ma­kri­se gewor­den ist. Die­se ist auch in Gmun­den ange­kom­men und äußert sich durch lang­an­hal­ten­de Hit­ze­pe­ri­oden, Tro­cken­heit und Stark­re­gen-Ereig­nis­se, Ern­te­aus­fäl­le und ver­zö­ger­te Winter.

Was kann jede/r von uns tun?

Was kön­nen wir tun, um eine glo­ba­le Kli­ma­ka­ta­stro­phe zu ver­hin­dern? Wel­che kli­ma­freund­li­chen Ent­schei­dun­gen mit loka­ler und glo­ba­ler Wir­kung kann jede und jeder ein­zel­ne von uns tref­fen? Hel­ga Kromp-Kolb berich­tet, wel­che Her­aus­for­de­run­gen Gesell­schaft und Poli­tik gemein­sam meis­tern müs­sen, um die glo­ba­le Erwär­mung auf 1,5°C zu begren­zen. Der gemein­sa­me Ein­satz für weni­ger Ver­schmut­zun­gen, sau­be­re Luft und den Erhalt von Natur und Arten­viel­falt ist es jedoch wert. Kein Land und kei­ne Per­son ist zu klein, um einen Bei­trag zum Kli­ma­schutz zu leis­ten: Jeder und jede hat Mög­lich­kei­ten etwas beizutragen.

Die zur Ein­hal­tung des 1,5°C ‑Limits erfor­der­li­chen Maß­nah­men bie­ten die Chan­ce, auch ande­res in unse­rer Gesell­schaft und unse­rem Leben zu ver­än­dern, das längst über­fäl­lig ist.

Hel­ga Kromp-Kolb wird am Vor­mit­tag vor 400 Gmund­ner Schü­le­rIn­nen refe­rie­ren. Am Abend sind alle Inter­es­sier­ten zu ihrem öffent­li­chen Vor­trag herz­lich ein­ge­la­den. Titel: “Was kön­nen wir hier für’s Kli­ma tun”.

Eine Koope­ra­ti­ons­ver­an­stal­tung der Stadt­ge­mein­de mit Stern & Haf­ferl Ver­kehr und der Kul­tur­in­itia­ti­ve 08/16.

Mitt­woch, 15. 3., 18.30 Uhr, Stadt­thea­ter Gmun­den, frei­er Eintritt