12. Scharnsteiner Zeltfesttage – Start der Festsaison in Scharnstein

Im tra­di­tio­nel­len 2 Jah­re-Rhyth­mus begin­nen am letz­ten April­wo­chen­en­de 2023 die 12. Scharn­stei­ner Zelt­fest­ta­ge. Die Ver­an­stal­tung erstreckt sich über das gan­ze Wochen­en­de vom 28. bis 30. April 2023.

Für gute Stim­mung, Musik und Show sor­gen am Frei­tag „Stand UP“, am Sams­tag „ROCKIES“ und am Sonn­tag die Markt Musik Scharn­stein-Red­ten­ba­cher. Die 12. Scharn­stei­ner Zelt­fest­ta­ge wer­den ins­ge­samt wie­der ein vol­ler Erfolg wer­den und erleich­tern der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Scharn­stein, grö­ße­re Inves­ti­tio­nen zu bewerkstelligen.