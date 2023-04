Vorstandsitzung der Sportunion Gmunden mit Sektionsleiter Wechsel

Bei guter Stim­mung und bes­ter Bewir­tung fand am ver­gan­ge­nen Mitt­woch im Ten­nis­süberl Gmun­den, die erwei­ter­te Vor­stand­sit­zung der Sport­uni­on Gmun­den statt.

Gemein­sam mit allen Sek­ti­ons­lei­tern wur­den wich­ti­ge The­men bespro­chen und auch ein kur­zes Update über Neu­ig­kei­ten in den ein­zel­nen Sek­tio­nen wur­de gege­ben. Unter den Sek­ti­ons­lei­tern war auch der neue Obmann für Sport und Ver­ein­s­an­ge­le­gen­hei­ten der Stadt Gmun­den GR. Mag. Maxi­mi­li­an Attwenger.

Fabi­an Bar­tel-Hue­mer ist neu­er Lei­ter der Sek­ti­on Kart

Im Rah­men der Sit­zung fand auch die fei­er­li­che Sek­ti­ons­lei­ter Über­ga­be der Sek­ti­on Kart statt. Nach jah­re­lan­ger per­fek­ten Füh­rung und gro­ßem Enga­ge­ment über­gab Gün­ther Rai­j­noch die Sek­ti­ons­lei­tung an den Kart Fah­rer Fabi­an Bar­tel-Hue­mer. Fabi­an ist 30 Jah­re alt und seit sei­nem 17 Lebens­jahr bei der Sport­uni­on Gmun­den. Mit 25 Jah­ren saße er das ers­te Mal im Kart. Im Jahr 2017 kühr­te er sich zum Junio­ren ARC Sieger.

Sei­ne Zie­le lie­gen in meh­re­re Team­ren­nen, 24 Stun­den Ren­nen in Ligna­no und vie­le Tages­ren­nen zu orga­ni­sie­ren und mit sei­nem Team dabei zu sein. Ein beson­de­res Anlie­gen ist ihm auch die Kate­sport die Nach­wuchs­för­de­rung und das Aus­bau­en des Kart­sport in der Sport­uni­on Gmunden.

Wir wün­schen Ihm alles Gute und dem schei­den­den Sek­ti­ons­lei­ter Gün­ther alles alles Gute und always eine gute Fahrt.

Info zur Sek­ti­on Kart

Seit 1996 führt die Sek­ti­on Kart der Sport­uni­on Gmun­den ihre Ver­eins-Kart-Meis­ter­schaft in zahl­rei­chen in- und aus­län­di­schen Kart­hal­len sowie auf offe­nen Anla­gen durch. Im Ver­lauf der letz­ten 20 Jah­re haben sich über 80 ver­schie­de­ne Fah­rer in die Ergeb­nis­lis­ten ein­ge­tra­gen kön­nen. Wei­ters nimmt die Sek­ti­on Kart an zahl­rei­chen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Kart-Sport-Events teil und kön­nen auf vie­le Erfol­ge zurückblicken.