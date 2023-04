Absturz auf der Hohen Scharte

Sams­tag­vor­mit­tag wur­de die Berg­ret­tung Gmun­den auf die Hohe Schar­te alar­miert. Ein jun­ger Mann rutsch­te auf einer See­hö­he von etwa 1.050 Metern am schnee­be­deck­ten Unter­grund aus und stürz­te etwa 40 Meter über eine Fels­stu­fe ab. Der Absturz dürf­te von einem Baum gebremst wor­den sein.

“Wir stie­gen mit einer Mann­schaft zur Unfall­stel­le auf und berei­te­ten einen ter­res­tri­schen Abtrans­port vor. Ein Berg­ret­tungs­arzt ver­sorg­te den Ver­un­fall­ten vor Ort und for­der­te auf­grund des Gesund­heits­zu­stan­des einen Not­arzt­hub­schrau­ber nach. Der NAH Mar­tin 3 führ­te schließ­lich die Ret­tung des Man­nes mit einem varia­blen Tau durch. Er wur­de mit schwe­ren Ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus Vöck­la­bruck geflogen.

Wäh­rend des lau­fen­den Ein­sat­zes gerie­ten weni­ge Höhen­me­ter ober­halb der Unfall­stel­le zwei Frau­en, eben­falls auf­grund der Schnee­la­ge, in Not — sie trau­ten sich weder vor noch zurück. Im Anschluss an die Ret­tung des Ver­letz­ten wur­den die bei­den Wan­de­rin­nen eini­ge Meter abge­seilt und konn­ten unver­letzt geret­tet und ins Tal beglei­tet wer­den. Der Ein­satz konn­te nach ca. zwei Stun­den been­det wer­den”, berich­tet die Bergrettung.

Quel­le: BRD Gmunden