Agressiver Alkolenker musste Führerschein abgeben

Ein Alko­len­ker war Sams­tag­abend in Bad Ischl unter­wegs. Der Mann soll beson­ders rück­sichts­los unter­wegs gewe­sen sein. Der Fah­rer soll die geru­fe­nen Poli­zis­ten atta­ckiert haben, wes­halb ihm Hand­schel­len ange­legt wur­den. Dem Mann wur­de der Füh­rer­schein abgenommen.

Ein 36-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den fuhr am 08. April 2023 kurz nach 13:00 Uhr mit sei­nem PKW in stark alko­ho­li­sier­tem Zustand in Bad Ischl auf der B145 Salz­kam­mer­gut Stra­ße. Die durch Zeu­gen ver­stän­dig­ten Poli­zis­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Bad Goi­sern und Bad Ischl konn­ten den Alko­len­ker schließ­lich in Bad Ischl an einer Tank­stel­le anhalten.

Bei der Amts­hand­lung soll sich der 36-Jäh­ri­ge unein­sich­tig und von Beginn an gegen­über den Beam­ten aggres­siv und angriffs­lus­tig gezeigt haben. Wie­der­holt habe er den Beam­ten gedroht und sie aufs Gröbs­te beschimpft. Die mehr­ma­li­gen Ver­su­che den Aggres­sor durch Gesprä­che zur Ein­sicht zu brin­gen und sein Ver­hal­ten ein­zu­stel­len schlu­gen fehl.

Hand­schel­len nach Polizisten-Attacke

Als der Mann schließ­lich einem Poli­zis­ten einen Schlag gegen den Ober­kör­per ver­setz­te, wur­den ihm die Hand­schel­len ange­legt. Der 36-Jäh­ri­ge wur­de fest­ge­nom­men und nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft auf frei­em Fuß wegen Wider­stand gegen die Staats­ge­walt und Gefähr­dungs­de­lik­te im Stra­ßen­ver­kehr angezeigt.

Alko­len­ker zeig­te rück­sichts­lo­ses Fahrverhalten

Zeu­gen­aus­sa­gen zufol­ge sei der Alko­len­ker auf der Fahrt von Bad Goi­sern am Hall­stät­ter­see nach Bad Ischl beson­ders rück­sichts­los unter­wegs gewe­sen. Eine Kol­li­si­on mit dem Gegen­ver­kehr sei im letz­ten Moment durch ein Aus­weich­ma­nö­ver eines ent­ge­gen­kom­men­den Len­kers ver­hin­dert wor­den. Dem Alko­len­ker wur­de der Füh­rer­schein an Ort und Stel­le abge­nom­men, so die Polizei.