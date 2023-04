Auto bei Unfall in Gschwandt durch Garagenwand gedonnert

Ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall hat sich Don­ners­tag­vor­mit­tag in Gschwandt ereig­net. Ein PKW ist dabei in ein Gara­gen­ge­bäu­de eines Bau­ern­ho­fes geprallt.

Die Feu­er­wehr wur­de am Don­ners­tag­vor­mit­tag zu einem Brand eines land­wirt­schaft­li­chen Objekts in die Ort­schaft Obern­dorf in Gschwandt alar­miert. Eine Nach­ba­rin hat­te Alarm geschla­gen, nach­dem sie Rauch wahr­ge­nom­men hat­te. Vor Ort stell­te sich her­aus, dass es sich um einen schwe­re­ren Ver­kehrs­un­fall gehan­delt hatte.

Ein PKW ist im Bereich einer Hof­zu­fahrt fron­tal in ein Gara­gen­ge­bäu­de gekracht. Zuvor hat der PKW offen­bar noch einen Baum gefällt. Die Ein­satz­kräf­te konn­ten den Klein­brand rasch unter Kon­trol­le brin­gen. Der PKW wur­de aus der Gara­ge gezo­gen. Ein in der Gara­ge gepark­ter PKW wur­de eben­falls totalbeschädigt.

Der Ein­satz der Feu­er­wehr war nach etwa einer drei­vier­tel Stun­de bereits wie­der abge­schlos­sen. Der Len­ker wur­de bei dem Unfall offen­bar verletzt.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber