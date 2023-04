Badminton Ohlsdorf erfolgreich bei den Landesmeisterschaften 2023

Am 1. Und 2. April wur­den die Meis­ter­schaf­ten in Haid aus­ge­tra­gen und die Uni­on Ohls­dorf hol­te dabei den Groß­teil der Titel.

In allen Final­spie­len der all­ge­mei­nen Klas­se am Sonn­tag waren Ohls­dor­fer Spie­le­rIn­nen am Feld, wobei drei der fünf zu ver­ge­ben­den Titel (HE, DE, DD, HD und Mix­dop­pel) gewon­nen wur­den. Das Damen­dop­pel- und das Damen­ein­zel­fi­na­le bestrit­ten sogar nur Ohls­dor­fer Spielerinnen.

Die erfolg­reichs­ten Ath­le­ten der Uni­on Ohls­dorf: Sarah Dlapka 2 mal Gold, Jana Haas 1 mal Gold und 1 mal Sil­ber, Kira Dlapka 1 mal Gold, Nadi­ne Rei­ter und Micha­el Schaus­ber­ger je 3 mal Sil­ber, Chris­ti­ne Stadl­mayr und Tobi­as Baum­gart­ner je 1 mal Bronze.

Par­al­lel dazu wur­den die Mann­schafts­meis­ter­schaf­ten der Schüler(U15) aus­ge­tra­gen. Die Ohls­dor­fer nah­men mit zwei Mann­schaf­ten dar­an teil. Ohls­dorf 1 konn­te sich in einem span­nen­den End­spiel mit 3:2 gegen die ASKÖ Traun durch­set­zen und wird am 2. und 3. Juni Ober­ös­ter­reich bei den Bun­des­meis­ter­schaf­ten vertreten.

Bericht und Foto: Uni­on Ohls­dorf Badminton