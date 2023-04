Bauernmarkt Altmünster — Im Zeichen vom Osterfest

Der Früh­ling hat begon­nen und schon kommt der Oster­ha­se. So auch am Bau­ern­markt im Alt­müns­ter, der ganz im Zei­chen des Oster­fes­tes steht.

Deko­ar­ti­kel, Zuta­ten für das Fest­mahl und natür­lich Palm­bu­schen, die von den Gold­hau­ben­frau­en für den guten Zweck ange­bo­ten wer­den. Die­se kön­nen dann am Palm­sonn­tag in der Kir­che geweiht wer­den. So bekom­men Han­na und Mona glän­zen­de Augen, wenn sie bereits den Oster­ha­sen durch Alt­müns­ter schlen­dern sehen.

Der nächs­te Bau­ern­markt fin­det am 6. Mai von 8 bis 12 Uhr statt und wird mit musi­ka­li­schem Früh­shop­pen und diver­sen Deli­ka­tes­sen ergänzt. Für die ent­spre­chen­de Stim­mung wer­den „De Oaf­ochn“ aus Eben­see sorgen.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer/Fionet.at