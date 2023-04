Bester Floristik-Lehrbetrieb Österreichs! — Edith Spreitzer aus Bad Goisern geehrtt

Bes­ter Flo­ris­tik-Lehr­be­trieb Öster­reichs! — Edith Spreit­zer aus Bad Goi­sern geehrt

„Unver­blümt-Blu­men mit Cha­rak­ter“ nennt Edith Spreit­zer ihren Blu­men­la­den am Markt­platz in Bad Goi­sern am Hall­stät­ter­see. Schon vor dem Geschäft, spürt man, dass hier mit viel Gefühl und Herz­lich­keit ange­packt wird. „I bin greha!“, erklärt Spreit­zer ihre Aus­bil­dungs­er­fol­ge auf goisererisch.

„Greha“ lässt sich am bes­ten mit gera­de­her­aus, ehr­lich, direkt und herz­lich beschrei­ben. Das Wesen der Che­fin scheint jeden­falls bei den Jugend­li­chen bes­tens anzu­kom­men, denn wie las­sen sich sonst die Leis­tun­gen ihrer Lehr­lin­ge erklä­ren, die bei Lan­des- und Bun­des­wett­be­wer­ben ganz oben am Trepp­chen zu fin­den sind?

Anna Urstö­ger Bun­des­sie­ge­rin 2022 in Grafenegg/NÖ, Lisa Kirch­schla­ger Sie­ge­rin des Lan­des­lehr­lings­wett­be­werbs 2019 in Wels … – tol­le Erfol­ge für den klei­nen Betrieb aus dem Salz­kam­mer­gut. KommRin Bri­git­te Stump­ner nahm die jüngs­te Aus­zeich­nung – bes­ter Lehr­be­trieb Öster­reichs Spar­te Gewer­be und Handwerk/Gärtner und Flo­ris­ten – zum Anlass, die Glück­wün­sche des Bezirks­stel­len­aus­schus­ses der WKO Gmun­den zu überbringen.

Stump­ner über­zeug­te sich vor Ort von den flo­ris­ti­schen Kunst­wer­ken, die von Braut- und Blu­men­sträu­ßen über Tisch- und Wand­de­ko­ra­tio­nen bis hin zu Krän­zen rei­chen. „Tech­nik, Gestal­tung, Farb­kom­bi­na­ti­on und Krea­ti­vi­tät sind die Berei­che, auf die es in der Flo­ris­tik ankommt“, weiß Spreit­zer und ist stolz, wenn ihre Wer­ke in voll­ende­ter Form über die Laden­the­ke wan­dern und den neu­en Besit­zern Freu­de bereiten.

