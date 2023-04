DER PAPIERSTADTLAUF LAAKIRCHEN IST ZURÜCK

Am Frei­tag, den 12. Mai 2023, heißt es wie­der mal „Auf die Plät­ze –fer­tig- los“ im Orts­zen­trum Laa­kir­chens. Erst­mals wird das Lau­fe­vent von flo­ro Sport&Events in Koope­ra­ti­on mit der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen organisiert.

„Nach län­ge­rer Pau­se einen Lauf wie­der ins Leben zu rufen, ist eine Her­aus­for­de­rung – alt­be­währt und doch etwas neu, neh­men wir die­se in Angriff. Wir sind begeis­tert von den posi­ti­ven Reso­nan­zen der Bevöl­ke­rung, der mit­spon­sern­den Fir­men und der Läufer/innen. Wir freu­en uns auf zahl­rei­che Anmel­dun­gen und einen ereig­nis­rei­chen Sport­tag“, erzählt uns der Veranstalter.

Der Tag star­tet am Vor­mit­tag mit dem MIBA-Schü­ler­lauf, wozu die orts­ei­ge­nen, aber auch umlie­gen­den Schu­len zum Mit­ma­chen ein­ge­la­den sind. Die Schü­ler lau­fen je nach Alters­klas­se ver­schie­de­ne Tei­le des Lau­fes, bekom­men Medail­len und die Schnells­ten unter den Läu­fern Pokale.

Am Nach­mit­tag fin­den dann die Kleins­ten ihre Mög­lich­keit am Lauf teil­zu­neh­men. Ange­feu­ert von den Zuschau­ern erwar­tet sie Sum­si, das Mas­kott­chen der RAIFF­EI­SEN­BANK, im Ziel mit einer tol­len Laufschuhtrophäe.

Abends gibt es den HEIN­ZEL PAPER-Haupt­lauf durch den Orts­kern. Die Lauf­stre­cke star­tet wie immer beim Rat­haus in Laa­kir­chen, führt zum Schul­zen­trum, vor­bei am Frei­bad, dem Faust­ball­platz und dem Fried­hof und zurück zum Rat­haus. Für die Damen ist die­se Run­de (je 1750m) 3mal zu lau­fen und für die Her­ren 4mal. Da heu­er kei­ne Wer­tung für den 4Städte Grand Prix in Laa­kir­chen mit­ein­ge­bun­den ist, ist der Lauf für Jeden gedacht, ob als Hob­by­l­auf, als Mes­sung sei­ner eige­nen Leis­tung oder Her­aus­for­de­rung zwi­schen den Läu­fern. Jede/r Läufer/in bekommt im Ziel eine Medail­le, die drei schnells­ten Damen und Her­ren wer­den bei der Sie­ger­eh­rung mit Poka­len gefei­ert. Auch der Titel „Stadtmeister/in Laa­kir­chen“ wird wie­der verliehen!

Der belieb­te Staf­fel­lauf für alle Ver­ei­ne, Fir­men oder sons­ti­ge 3er Grup­pie­run­gen, wel­cher vor allem dem Spaß am Lau­fen her­vor­he­ben soll, darf natür­lich nicht feh­len. Im Team wird hin­ter­ein­an­der je eine Run­de gelau­fen und auch hier erhält jeder Läu­fer eine Medail­le. Die 3 bes­ten Teams wer­den mit tol­len Sach­prei­sen der Regi­on belohnt.

Jeder Teil­neh­mer, von Kind bis zum Erwach­se­nen, erhält bei Anmel­dung ein Star­ter­sa­ckerl und eine Medail­le im Ziel. Die Zeit­neh­mung des Lau­fes wird von time2win durch­ge­führt. Abends gibt es für die Läu­fer nach absol­vier­tem Ren­nen noch eine per­fek­te Stär­kung mit lecke­rer Pas­ta vor Ort, wel­che vom „das­fia­ker“ zur Ver­fü­gung gestellt wird. Bei gemüt­li­chem Aus­klang neigt sich dann ein gan­zer Lauf­tag zu Ende!