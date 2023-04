Erfolgreiche Wintersaison für das Skiteam Ebensee geht zu Ende

Trotz schnee­be­ding­ter Start­schwie­rig­kei­ten gelang es den hei­mi­schen Schi­be­trie­ben und Ver­ei­nen, gute Trai­nings­be­din­gun­gen zu schaf­fen und so eine erfolg­rei­che Renn­sai­son zu ermöglichen.

In der Klas­sen­wer­tung des Traun­see­cups konn­ten in den Klas­sen Bam­bi­ni 6 bis Mas­ters 60 ins­ge­samt 11 Erst­plat­zie­run­gen, 4 Zweit- und 2 Dritt­plat­zie­run­gen erkämpft wer­den. In der Gesamt­wer­tung hol­ten bei den Mäd­chen (2011 – 2017) Nina Redl Platz 1 und Anja Rich­ter Platz 2, bei den Buben (2011 – 2017) kamen Max Redl auf Platz 2 und Tobi­as Brum­mer auf Platz 3. Den Sieg in der Gesamt­wer­tung der Her­ren konn­te Tho­mas Schmids­ber­ger nach Jah­ren wie­der nach Eben­see holen.

Beim Lan­des­cup gab es für das Ski­team Eben­see in der Klas­se Kin­der 9 mit Jakob Edt­ho­fer, Max Redl und Liam Zep­petzau­er auf den Plät­zen 1, 2 und 3 gleich einen Drei­fach­sieg. In ähn­li­cher Kon­stel­la­ti­on, näm­lich Max Platz 1, Jakob und Liam ex aequo Platz 2, beset­ze das Trio schon beim Traun­see­cup das gesam­te Sto­ckerl. Wei­te­re sehr gute Plat­zie­run­gen im stark besetz­ten OÖ Kids Cup bescher­ten dem Ski­team Eben­see in der Lan­des­cup-Ver­eins­wer­tung unter 38 teil­neh­men­den Ver­ei­nen Platz 3.