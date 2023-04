Eröffnung „ARTmünster“ — Vielfalt der Kultur in audiovisueller Form

ART­müns­ter stellt in einer App Kul­tur, Geschich­te und Kunst Alt­müns­ters in ihrer gesam­ten Band­brei­te dar. Somit wird die Viel­falt der Kul­tur in audio­vi­su­el­ler Form nach­hal­tig dar­ge­stellt und ver­ein­bart Ver­füg­bar­keit und zeit­ge­mä­ße Prä­sen­ta­ti­on der Kunst, Kul­tur und Geschich­te. Die Eröff­nung fin­det am 3. Mai 2023 ab 17:00 Uhr am Park­platz Eben­zwei­er (Eben­zwei­er­str. 18, beim Ote­lo ehem. Arma­dil­los) statt.

ART­müns­ter besteht aus drei Tei­len: Dem „OTELO.ARTmünster“, einer mul­ti­funk­tio­na­len Begeg­nungs­zo­ne rund um hei­mi­sche Künst­le­rIn­nen, Kul­tur­schaf­fen­de und Kunst­in­ter­es­sier­te. Dem „WEG.ARTmünster“, einem vir­tu­el­len Weg durch die kul­tu­rell her­aus­ra­gen­den Gebäu­de Alt­müns­ters und dem „YOUTH.ARTmünster“, bei dem der Aus­tausch mit Schu­len und krea­ti­ven Jugend­li­chen ange­strebt werden.

Für Ver­pfle­gung vor Ort ist gesorgt, musi­ka­lisch wird die Eröff­nung von Live-Jazz und dem Starc-Müllner-Quartett.