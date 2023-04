Europäischen Kommission besuchte Communitiy-Nursing-Projekt

Ver­tre­ter der Euro­päi­schen Kom­mis­si­on stat­ten kürz­lich den Gemein­den Alt­müns­ter und Traun­kir­chen einen Besuch ab. Dabei infor­mier­ten soe sich unter ande­rem über das Communitiy-Nursing-Projekt.

Tim Joris Kai­ser (Bera­ter für wirt­schafts­po­li­ti­sche Koor­di­na­ti­on der Ver­tre­tung der Euro­päi­schen Kom­mis­si­on in Öster­reich) und Anna Sacher von EURO­PE DIRECT, Land OÖ besuch­ten kürz­lich das Pilot­pro­jekt Com­mu­ni­ty-Nur­sing der Gemein­den Alt­müns­ter und Traun­kir­chen, um sich aus ers­ter Hand über die Pro­jekt­fort­schrit­te zu informieren.

Com­mu­ni­ty-Nur­sing wird von Sei­ten der Euro­päi­schen Kom­mis­si­on als Pilot­pro­jekt geför­dert und soll Schwer­punk­te im Bereich der Gesund­heits­prä­ven­ti­on und in der Unter­stüt­zung von Men­schen haben. In gemüt­li­cher Atmo­sphä­re wur­den die viel­fäl­ti­gen Auf­ga­ben, Mög­lich­kei­ten und Her­aus­for­de­run­gen des Pro­jek­tes bespro­chen. Die Com­mu­ni­ty Nur­ses berich­te­ten über ihre bis­he­ri­gen Erfah­run­gen und gewähr­ten einen Ein­blick in ihre täg­li­che Arbeit. Seit einem Jahr sind die Com­mu­ni­ty Nur­ses in den Gemein­den tätig und ste­hen als nie­der­schwel­li­ge Anlauf­stel­le für die Bevöl­ke­rung zur Ver­fü­gung, wenn es um die The­men Gesund­heit, Pfle­ge und Sozia­les geht. Vor allem die Unter­stüt­zung der pfle­gen­den und betreu­en­den Ange­hö­ri­gen liegt ihnen am Herzen.

Ein beson­de­res Augen­merk legen die Com­mu­ni­ty Nur­ses auf die Gesund­heits­för­de­rung und Prä­ven­ti­on und prä­sen­tier­ten ihr umfas­sen­des Gesund­heits­för­de­rungs­pro­gramm, das seit Herbst 2022 ein fixer Bestand­teil des Pro­jek­tes ist.

Bei der Besich­ti­gung des Büros in Traun­kir­chen wur­de unter ande­rem über die Wich­tig­keit der Wei­ter­füh­rung des Pro­jek­tes gespro­chen, da die­ses Pro­jekt mitt­ler­wei­le aus Alt­müns­ter und Traun­kir­chen nicht mehr weg­zu­den­ken ist.

„Wir sind stolz auf die­ses Pro­jekt. Die Rück­mel­dun­gen aus der Bevöl­ke­rung sind nur posi­tiv und wert­schät­zend.“, freu­en sich die Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer und Chris­toph Schragl.

Vie­le Ver­an­stal­tun­gen und tol­le Initia­ti­ven wur­den von den Com­mu­ni­ty-Nur­ses Tan­ja Gat­tin­ger und Rebec­ca Scha­chin­ger bereits tat­kräf­tig umge­setzt. Als nächs­tes High­light steht der Gesund­heits­tag am 12. Mai 2023 im Agrar­bil­dungs­zen­trum Salz­kam­mer­gut, Alt­müns­ter, am Pro­gramm. Dabei wer­den vie­le Gesund­heits­an­bie­ter aus­stel­len und es wird auch inter­es­san­te Fach­vor­trä­ge geben. Die Eröff­nung des Gesund­heits­ta­ges wird um 13.30 Uhr von Gesund­heits­re­fe­ren­tin LH-Stv. Chris­ti­ne Haber­lan­der durchgeführt.

Fotos: Ver­tre­tung der Euro­päi­schen Kom­mis­si­on in Öster­reich/A­PA-Foto­ser­vice­/­Neu­mayr