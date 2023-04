Feuerwehrmusikkapelle Langwies erspielte sich die GOLD-Medaille

„ Ausgezeichnet musiziert“ bei der OÖBV-Konzertwertung

Am Sonn­tag, 16.04.2023 fand die Früh­jahrs­kon­zert­wer­tung des OÖ. Blas­mu­sik­ver­ban­des Bezirk Gmun­den in der Kitz­man­tel­fa­brik in Vorch­dorf statt. Die Feu­er­wehr­mu­sik­ka­pel­le Lang­wies stell­te sich in der Leis­tungs­stu­fe C der Fach­ju­ry unter­dem Vor­sitz von Kon­su­lent Gerald Karl. Diri­giert wur­de die Kapel­le heu­er zum ers­ten Mal von Kapell­meis­te­rin The­re­sa Hub­we­ber und Kapell­meis­ter Fritz Neu­böck gemeinsam.

Mit dem Pflicht­stück „On the Wings of Pega­sus“ von Flo­ri­an Moit­zi, dem Selbst­wahl­stück „PRA­TO“ von Fritz Neu­böck sowie dem Popu­lar­mu­sik-Schwer­punkt­stück „Kalei­do­skop“ von Pizzera&Jaus / Arr. Fritz Neu­böck erspiel­te sie die Kapel­le her­aus­ra­gen­de 92,20 Punk­te und somit einen aus­ge­zeich­ne­ten Erfolg!

Der aus­ge­zeich­ne­te Erfolg wur­de mit der Ver­lei­hung der Gold­me­dail­le noch ein­mal unter­stri­chen. Die inten­si­ve Pro­ben­zeit sowie die eif­ri­ge Vor­be­rei­tung haben sich bezahlt gemacht. Die gesam­te Kapel­le freut sich sehr über die erbrach­te Leis­tung und ist stolz auf die­sen musi­ka­li­schen Erfolg. D‘Musi lebt!

Bildrechte/Copyright © OÖBV Gmunden