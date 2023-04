Frauen-Landesliga: Altmünster rückte auf Platz 2 vor

In den neu­en Dres­sen des Gas­tro­no­men Lul­zim Fej­zu­llahi (Ebensee/Gmunden), der auch den Match­ball gespen­det hat­te, gewan­nen Alt­müns­ters Lan­des­li­ga-Fuß­bal­le­rin­nen am Oster­sonn­tag durch das „Gold-Tor“ von Nata­lie Bell (37.) gegen den UFC Lochen mit 1:0 (1:0), Neo-Tor­hü­te­rin Tama­ra Mit­ter­bau­er „debü­tier­te“ bei der Heim­elf mit einem „Shu­tout“. Mit 25 Punk­ten rück­ten die Gast­ge­be­rin­nen auf Platz 2 vor und ver­tei­di­gen den Spit­zen­platz am kom­men­den Sams­tag, 18.30 Uhr im Traun­stein-Sta­di­on gegen den här­tes­ten Riva­len SPG Ladies Perg/Windhaag.

Wei­ter an der Tabel­len­spit­ze thront mit 37 Punk­ten der ASV Nie­der­thal­heim, der in Peu­er­bach mit 6:0 (3:0) gewann, Viki Marehard gelang ein „Vie­rer­pack“(!!) Eli­sa­beth Stief­mül­ler und Roza­fa Rex­h­epi tra­fen ebenfalls.

Foto­credit: Wil­li Grin­nin­ger, kickerin.at