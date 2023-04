Großartiger Erfolg beim zweiten Kleidertausch in Bad Ischl

Bereits zum zwei­ten Mal fand das Pro­jekt „Klei­der­tausch statt Kauf­rausch – „Let’s give new life to our clothes!“ ver­gan­ge­nen Frei­tag statt. Die Initia­ti­ve wur­de gemein­sam vom BG/BRG Bad Ischl sowie der HAK/Praxisschule Bad Ischl und der Inter­na­tio­nal School in St. Gil­gen gestar­tet und durchgeführt.

Pro Jahr wer­den in Öster­reich pro Kopf und Nase zir­ka sie­ben Kilo Mode im Müll ent­sorgt. Damit ist Öster­reich im Ver­gleich der Tex­til­ab­fall­na­tio­nen lei­der ganz weit vor­ne. Die Schüler*innen aller drei Schu­len sam­mel­ten auch die­ses Jahr gut erhal­te­ne Klei­dung und ver­an­stal­te­ten in einem zwei­ten Schritt an den betei­lig­ten Schu­len einen Klei­der­tausch, an dem sich die Jugend­li­chen neue/alte Klei­dung aus­such­ten. Eine tol­le Mög­lich­keit, um einen Bei­trag zu mehr Nach­hal­tig­keit zu leis­ten und so auf die­ses wich­ti­ge The­ma auf­merk­sam zu machen.

FOTO: HAK Bad Ischl