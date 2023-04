Großeinsatz bei Brand im Mondseeland

Am 07. April brach gegen 22:00 Uhr ein Brand in einem leer­ste­hen­den und als Lager genütz­tem Bau­ern­hof in St. Lorenz aus.

Ein auf­merk­sa­mer Nach­bar und zugleich Mit­glied der Feu­er­wehr St. Lorenz hör­te gegen 22:00 Uhr einen lau­ten Knall aus dem ehe­ma­li­gen Stall­trakt, bezie­hungs­wei­se Heu­bo­den. Bei der anschlie­ßen­den Nach­schau sah er bereits Flam­men aus dem Dach des Hofes schla­gen und alar­mier­te umge­hend über den Brand­mel­der der Feu­er­wehr St. Lorenz die Einsatzkräfte.

Beim Ein­tref­fen der Poli­zis­ten befand sich das leer­ste­hen­de Bau­ern­haus im Bereich des Stall­trak­tes in Brand. Im Stall­trakt, bezie­hungs­wei­se am ehe­ma­li­gen Heu­bo­den waren Elek­tro­ge­rä­te ein­ge­la­gert. Die­se wur­den bei dem Brand groß­teils zer­stört. Auch ein im Neben­trakt befind­li­cher Fri­sier­sa­lon wur­de durch Lösch­was­ser erheb­lich in Mit­lei­den­schaft gezogen.

Defekt an der Stap­ler-Lade­sta­ti­on als Brandursache

Als ver­mut­li­che Brand­ur­sa­che dürf­te aller Wahr­schein­lich­keit nach ein Defekt an der Stap­ler-Lade­sta­ti­on sein. Ein Brand­sach­ver­stän­di­ger wird wird zur Klä­rung der Brand­ur­sa­che ent­sandt. Eine genaue Scha­dens­sum­me kann der­zeit nicht genannt wer­den, so die Polizei.