Gschwandtner Stockschützen derzeit nicht zu bremsen

In den ers­ten 4 Spie­len in der Ober­li­ga des Bezir­kes 7 Salz­kam­mer­gut haben die Stock­schüt­zen der Uni­on Gschwandt mit Chris­ti­an Gumpl, Wal­ter Gebets­ber­ger, Wal­ter Prü­was­ser und Wil­helm Wim­mer drei Sie­ge gegen Viecht­wang, Laa­kir­chen und Eber­stall­zell und ein Unent­schie­den gegen Pins­dorf ein­ge­spielt. Auch in der OÖ Lan­des­li­ga gab es zwei Sie­ge gegen Wei­bern und Lambrech­ten. Somit neh­men die „Gschwandt­ner­buam“ bei bei­den Meis­ter­schaf­ten den ers­ten Platz in den Tabel­len ein!

Bei der letz­ten Aus­wärts­par­tie am 25.4.2023 gegen Eber­stall­zell war es zwar ein 8:4 Sieg für Gschwandt, jedoch war es trotz allem eine knap­pe Par­tie was die Stock­punk­te mit 36 zu 34 betrifft. Da war auch Tau­ben,- und Stock­glück dabei. Wei­ter geht es am Frai­tag 5.5.2023 mit der Heim­par­tie in der Stock­hal­le Gschwandt gegen Askö Vorch­dorf. Da wird sicher eine span­nen­de Par­tie erwar­tet. Eben­so am Frei­tag 19.5.2023 mit Beginn 19:00 Uhr wie­der in Gschwandt gegen ESV Wei­er­fing in der Lan­des­li­ga OÖ. Bei bei­den Begeg­nun­gen sind Zuschau­er herz­lich will­kom­men. Ein span­nen­der Sporta­bend ist garantiert.

Bericht und Bil­der Peter Som­mer Fotopress