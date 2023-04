Heidi und Kurt — Im Zentrum der Musik

35 Musik­schü­ler von Hei­di und Kurt, ver­wan­deln Neukirchen/Altmünster zu einem Hexen­kes­sel des musi­ka­li­schen Könnens.

Hei­di und Kurt Mayr, das Musiker­duo aus Neu­kir­chen bei Alt­müns­ter betrei­ben in Neu­kir­chen und Hör­sching eine Musik­schu­le in Zusam­men­ar­beit mit Michel­bau­er Har­mo­ni­ka­welt. Hei­di unter­rich­tet Gitar­re und Kurt die stei­ri­sche Har­mo­ni­ka. Wei­ters haben sie 2014 ein Ensem­ble mit dem Namen ¾ Vier­tel gegrün­det, mit dem sie immer wie­der zu Auf­trit­ten unter­wegs sind und weit über die Bezirks­gren­zen hin­aus bekannt sind.

Am Sams­tag, den 25.3.2023 haben die bei­den ein „Vor­spie­len“ Im GH-Säge­müh­le in Neu­kir­chen orga­ni­siert: „Hier wird unse­ren Schü­lern eine Büh­ne gebo­ten, wobei die meis­ten das ers­te Mal in der Öffent­lich­keit auf­tre­ten“ erzählt Musik­leh­rer Kurt. Schü­ler aus dem gesam­ten Bezirk Gmun­den, aber auch aus dem Mühl­vier­tel oder Linz Land pil­ger­ten nach Neu­kir­chen, um ihr Kön­nen unter Beweis zu stel­len. Musi­ker, Pro­fis von groß bis Klein, zei­gen, dass Musik „den Kör­per, den Geist und die See­le gesund hal­ten“ erwähnt Hei­di auf der Bühne.

So ist es bemer­kens­wert, dass der ältes­te Schü­ler der Michel­bau­er Musik­schu­le von Hei­di und Kurt bereits mit 81 Jah­ren das Spiel auf der stei­ri­schen Har­mo­ni­ka begon­nen hat.

Des Wei­te­ren wur­den treue und lang­jäh­ri­ge Schü­ler mit einer Urkun­de und einem Geschenk geehrt:

5 Jah­re Musik­schu­le: Josef Schöff­ben­ker, Susan­ne Spitz­bart, Maxi­mi­li­an Putz

10 Jah­re Musik­schu­le: Jakob Hütt­ner und Jakob Seidl

Seit 2019 war dies wie­der der Ers­te musi­ka­li­sche Abend, den das Musiker­duo orga­ni­siert und Kurt betont: „Wir haben immer Platz für Schü­ler, die ein Instru­ment ler­nen wollen!“

Das Resü­mee des Abends von Hei­di: „Es ist ein Ham­mer, wie sich unse­re Schü­ler bemü­hen um auf unse­rer Show­büh­ne ein Star zu sein!“

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer/Fionet.at