Ischler Feuerwehr bewältigt äußerst bekanntes Einsatzszenario

Am Sonn­tag muss­ten am Oster­sonn­tag­vor­mit­tag die frei­wil­li­gen Hel­fer der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl zu einem äußerst bekann­ten Ein­satz­sze­na­rio aus­rü­cken, kon­kret zu einer Die­sel­spur in der Götz­stra­ße / Bahnhofstraße.

Wie so oft, gab es einen Die­sel­aus­tritt in der Götz­stra­ße bzw. in der Bahn­hof­stra­ße zu ver­zeich­nen. Die städt. Sicher­heits­wa­che der Stadt­ge­mein­de Bad Ischl begut­ach­te­te die­se auf Grund eines Anru­fes eines besorg­ten Mit­bür­gers und stell­te fest, dass die­se auf Grund der Gefahr für die Umwelt, gebun­den wer­den muss.

Nach gut einer drei­vier­tel Stun­de konn­ten die aus­ge­tre­te­nen Betriebs­flüs­sig­kei­ten mit­tels Ölbin­de­mit­tel gebun­den wer­den und die aus­ge­rück­ten Kame­ra­den fuh­ren wie­der zu ihren Fami­li­en nach Hau­se zum Eier­pe­cken, berich­tet die Feuerwehr.

Quel­le: ff-badischl.at