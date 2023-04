Ischler HAK-Projekt wird zum Dauerbrenner

Nach den groß­ar­ti­gen Erfol­gen des Bau­wett­be­werbs an den Eben­seer Volks­schu­len, fand das Pro­jekt auch in Bad Ischl gro­ßen Anklang. Mehr als fünf­zig Volksschüler:innen folg­ten der Ein­la­dung einer Pro­jekt­grup­pe der 3B der BHAK Bad Ischl.

Einen Nach­mit­tag lang stell­ten sie ihre Krea­ti­vi­tät, Team­fä­hig­keit und Geschick­lich­keit im Gestal­ten mit Bau­stei­nen unter Beweis. „Die Begeis­te­rung in den Gesich­tern der Kin­der zu sehen, ist für uns die größ­te Beloh­nung“ so der Pro­jekt­lei­ter Niklas Holz­schus­ter. Die glück­li­chen Sieger:innen konn­ten mit tol­len Prei­sen der Spon­so­ren: Sali­nen Aus­tria AG, Muki Ver­si­che­rung, Eis Gio­van­ni und Mata­dor OG belohnt werden.

Das Pro­jekt wur­de im Unter­richt vor­be­rei­tet, die Umset­zung und Prä­sen­ta­ti­on jedoch gestal­te­ten die Schüler:innen selb­stän­dig und mit gro­ßem Enga­ge­ment. „Zu erle­ben, dass theo­re­tisch gelern­tes Wis­sen in die Pra­xis umge­setzt wer­den kann und gro­ße Erfol­ge mög­lich sind, wenn man mit Moti­va­ti­on und Begeis­te­rung an die Sache geht, machen sol­che Pro­jek­te zu uner­setz­ba­ren Lern­er­fah­run­gen.“ so die Pro­jekt­be­treue­rin Mag. Mar­ti­na Satzinger-Zöhrer.

Als Höhe- und Schluss­punkt der Ver­an­stal­tungs­rei­he plant die Pro­jekt­grup­pe rund um Julia Unter­ber­ger, Anna Bich­ler, Niklas Holz­schus­ter, Emir Humet, Juli­an Vogl und Tami­no Tor­gg­ler im Juni Mas­ter­Buil­ders­SE­NI­OR in den Senio­ren­hei­men der Region.