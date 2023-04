KLASSIK AM DOM 2023 — Legendäre Weltstars zu Gast

Heu­te dür­fen wir Ihnen das Pro­gramm für den Kon­zert­abend am 26. JULI 2023 mit PLÁ­CI­DO DOM­IN­GO bei Klas­sik am Dom prä­sen­tie­ren. Die jüngs­te Gewin­ne­rin der Ope­ra­lia Com­pe­ti­ti­on JULIA­NA GRI­GO­R­YAN wird als Sopra­nis­tin an sei­ner Sei­te bril­lie­ren. Außer­dem freut es uns ganz beson­ders, die PHIL­HAR­MO­NIE BADEN-BADEN erst­mals bei Klas­sik am Dom begrü­ßen zu dürfen!

Sän­ger und Diri­gent, Tenor und Bari­ton, Schau­spie­ler und Gene­ral­di­rek­tor – die Viel­sei­tig­keit von PLÁ­CI­DO DOM­IN­GO lässt sich kaum in weni­gen Wor­ten beschrei­ben. Der welt­be­kann­te Künst­ler wird nicht nur für die Bril­lanz sei­ner Stim­me, son­dern auch für sei­ne bemer­kens­wer­te Tech­nik inter­na­tio­nal bewundert.

Bereits im Alter von 18 Jah­ren debü­tier­te er in einer klei­nen Rol­le in “Rigo­let­to” in Mexi­ko-City. Sei­ne inter­na­tio­na­le Kar­rie­re begann DOM­IN­GO 1966 mit “Don Rodri­go” an der New York City Ope­ra. Seit­dem wur­de er in über 150 ver­schie­de­nen Rol­len an allen bedeu­ten­den Opern­häu­sern der Welt enga­giert und vom Publi­kum quer über den Glo­bus gefei­ert. Er hat über 100 Ton­trä­ger auf­ge­nom­men und ist sowohl in Opern­fil­men als auch in TV-Pro­duk­tio­nen zu sehen.

DOM­IN­GO erhielt bereits zahl­rei­che Aus­zeich­nun­gen, unter ande­rem bekam er 12-mal den Gram­my ver­lie­hen und ist Trä­ger diver­ser Ehren­dok­to­ra­te. Man kennt ihn als För­de­rer jun­ger Talen­te, welt­wei­ten Bot­schaf­ter der spa­ni­schen Kul­tur und für sein huma­ni­tä­res Engagement.

Mit sei­nen zahl­rei­chen Talen­ten und sei­nem ganz spe­zi­el­len Cha­ris­ma zählt PLÁ­CI­DO DOM­IN­GO frag­los zu den größ­ten musi­ka­li­schen Erschei­nun­gen aller Zeiten.

JULIA­NA GRIGORYAN

Bei Klas­sik am Dom wird die arme­ni­sche Sopra­nis­tin JULIA­NA GRI­GO­R­YAN bril­lie­ren. Sie ist die jüngs­te Gewin­ne­rin von PLÀCI­DO DOM­IN­GOS “Ope­ra­lia World Ope­ra Com­pe­ti­ti­on”! Außer­dem hat GRI­GO­R­YAN den inter­na­tio­na­len Sta­nis­law-Moni­uszko-Gesangs­wett-bewerb gewon­nen und erhielt wei­te­re Prei­se wie den Mar­cel­la-Sem­brich-Koch­ańs­ka-Preis für die jüngs­te Fina­lis­tin und den The Kato­wice City Of Gar­dens – Kry­sty­na Boche­nek Cul­tu­ral Insti­tu­ti­on Preis.

PRO­GRAMM

PLÁ­CI­DO DOM­IN­GO spannt in sei­nem Pro­gramm für Klas­sik am Dom den Bogen sowohl musi­ka­lisch als auch kul­tu­rell zwi­schen Öster­reich und Spa­ni­en, zwi­schen feu­ri­gen Klän­gen und roman­ti­schen Ari­en. Im ers­ten Teil wer­den Opern­klas­si­ker aus Ver­dis “Mac­beth” oder “La Tra­via­ta”, aber auch Bizet und Ber­li­oz im Pro­gramm zu fin­den sein. Im zwei­ten Teil tau­chen JULIA­NA GRI­GO­R­YAN und PLÁ­CI­DO DOM­IN­GO in die Welt der Ope­ret­ten ein – da darf Léhar (“Dein ist mein gan­zes Herz” aus “Land des Lächelns” oder “Lip­pen schwei­gen” aus “Die lus­ti­ge Wit­we”) natür­lich nicht feh­len. Mit spa­ni­schen Zar­zue­las brin­gen die Künstler*innen in der zwei­ten Hälf­te des Pro­gramms schließ­lich auch das süd­län­di­sche Tem­pe­ra­ment auf die Klas­sik am Dom-Bühne.

PHIL­HAR­MO­NIE BADEN-BADEN

Beglei­tet wer­den die Künst­le­rIn­nen vom Orches­ter der PHIL­HAR­MO­NIE BADEN-BADEN. Die Gäs­te­bü­cher des Orches­ters lesen sich wie ein “Who’s who?” der Musik­ge­schich­te, von Franz Liszt, Johann Strauss, Johan­nes Brahms, Jac­ques Offen­bach bis hin zu Anna Netreb­ko, José Car­re­ras, Juan Die­go Flo­rez, Pio­tr Becza­la um nur eini­ge weni­ge Namen zu nen­nen. Sie alle stan­den mit der PHIL­HAR­MO­NIE BADEN-BADEN auf der Büh­ne. Zahl­rei­che Gast­spie­le und Welt-Tourneen

brach­ten dem Klang­kör­per inter­na­tio­na­les Anse­hen. In ihrer Hei­mat sind sie das ältes­te kom­mu­na­le Orches­ter Baden-Württembergs.

Als Diri­gent am 26. Juli in Linz ist EUGE­NE KOHN, ein lang­jäh­ri­ger musi­ka­li­scher Beglei­ter von PLÁ­CI­DO DOM­IN­GO bestätigt.