Marktmusikverein Altmünster begeistert Publikum

Auch heu­er lud der Markt­mu­sik­ver­ein Alt­müns­ter zum dies­jäh­ri­gen Früh­jahrs­kon­zert in den prall gefüll­ten Saal des Tos­ca­na Con­gress Zen­trum Gmun­den und ern­te­te tosen­den Applaus.

Eröff­net wur­de das Kon­zert vom Jugend­or­ches­ter des Markt­mu­sik­ver­eins. Die Jung­mu­si­kan­ten gaben gekonnt und mit viel Freu­de ihre drei erprob­ten Stü­cke zum Bes­ten und ern­te­ten dafür gro­ßen Applaus. Zu Recht, denn die Jun­gen bewie­sen ein­mal mehr, dass Blas­mu­sik lebt und sehr modern ist. Ein Ver­spre­chen für die Zukunft.

Obmann Joseph sicht­lich erfreut über den sehr zahl­rei­chen Besuch der Gäs­te aus der Umge­bung, konn­te eben­falls eine Abord­nung der Gemein­de Alt­müns­ter mit Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer. Anschlie­ßend prä­sen­tier­ten die 60 Musi­ke­rin­nen und Musi­ker des Musik­ver­eins unter der Lei­tung von Kapell­meis­ter Hel­mut Tra­wö­ger ein abwechs­lungs­rei­ches Programm.

Nach dem Auf­takt, „Into the Empi­re“ von Micha­el Geis­ler und dem heu­ri­gem Kon­zert­wer­tungs-Pflicht­stück „Magic Moments“ von Fritz Neu­böck folg­te das ers­te High­light des Abends: „Kon­zert für Posau­ne“ von Frie­de­bald Grä­fe. Dabei glänz­te zum ers­ten Mal der Solist Alo­is Eberl. Der in Kitz­bü­hel gebo­re­ne Posau­nist, Akkor­deo­nist und Kom­po­nist und die ehe­ma­li­ge Obo­is­tin des Markt­mu­sik­ver­eins Anna Lang leben seit 15 Jah­ren gemein­sam in Alt­müns­ter. Das makel­los gespiel­te Posau­nen­so­lo wur­de gekonnt dezent vom Orches­ter beglei­tet. Der Marsch „Wir sind Hel­den“ von Sebas­ti­an Schraml bil­de­te den Abschluss des ers­ten Teils.

Der Abend bot auch einen fei­er­li­chen und wür­di­gen Rah­men, um drei ganz beson­de­re Ehrun­gen vor­zu­neh­men: Oth­mar Fink, Andre­as Nuss­bau­mer und Ste­fan Tra­wö­ger wur­den zu Ehren­mit­glie­dern des Markt­mu­sik­ver­eins ernannt.

Der zwei­te Teil begann mit dem eigens für die­ses Kon­zert von Dani­el Holz­leit­ner kom­po­nier­te Stück „Regen“. Alo­is Eberl ver­zau­ber­te bei die­ser Urauf­füh­rung wie­der­um mit sei­nem Posau­nen­spiel das Publi­kum. Neben inter­es­san­ten Fak­ten zu den gespiel­ten Stü­cken sorg­ten die bei­den Spre­che­rin­nen Chris­ti­na Göschlber­ger und Alex­an­dra Pesen­dor­fer immer wie­der mit kurz­wei­li­gen und lus­ti­gen Geschich­ten für gute Stimmung.

Die bei­den Mode­ra­to­rin­nen führ­ten einen Small­Talk mit dem Solis­ten Alo­is Eberl, der auf die Fra­ge der Zusam­men­ar­beit mit dem MV Alt­müns­ter im Gespräch beton­te: „Respekt – Mit­ein­an­der und nicht gegen­ein­an­der, das ist im Musik­ver­ein Alt­müns­ter sehr deut­lich zu spüren!“

Nach der Pol­ka „Ehren­wert“ von Mar­tin Schar­nagl folg­te die sehr ein­gän­gi­ge und dyna­mi­sche Film­mu­sik des Hol­ly­wood-Klas­si­kers „Agen­ten ster­ben ein­sam“. Die Dreh­ar­bei­ten zu die­sem Film fan­den vor 55 Jah­ren in Eben­see statt. Hier­zu wur­den Fotos aus dem Pri­vat­ar­chiv von Rudolf Ippisch gezeigt!

Bei „80er Kult(tour)“ dach­te so man­cher weh­mü­tig an die „Neue Deut­sche Wel­le“ zurück. Mit sei­nem selbst­kom­po­nier­ten Stück „Nie­dings­ka“ begeis­ter­te Alo­is Eberl noch ein­mal die Zuhö­rer. Und auch dem Musik­ver­ein war die Freu­de anzu­mer­ken mit solch einem Pro­fi auf­tre­ten zu dürfen.

Nach den bei­den Zuga­ben „James Bond The­me“ und „Düs­co Hüt“ stell­te sich tosen­der Applaus und Stan­ding Ova­ti­on des Publi­kums ein.

Ein mehr als gelun­ge­ner Auf­takt ins Musik­jahr 2023. Der Markt­mu­sik­ver­ein Alt­müns­ter bedankt sich recht herz­lich beim Publi­kum für den Besuch und freut sich bereits auf das nächs­te Jahr.

Bericht: MV Alt­müns­ter / Fotos: Wil­fried Fischer/Fionet.at