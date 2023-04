Mit 110 km/h durchs Stadtgebiet

Ohne Füh­rer­schein dafür viel zu schnell ist ein jun­ger PKW-Len­ker Sonn­tag­nach­mit­tag durch Gmun­den gerast. Der 24-Jäh­ri­ge ras­te mit rekord­ver­däch­ti­gen 110 Kilo­me­tern pro Stun­de bei erlaub­ten 40 durch die Stadt. Die Fahrt ende­te in einer Hausmauer.

Eine Poli­zei­strei­fe bemerk­te am 02. April 2023 gegen 15:00 Uhr einen amts­be­kann­ten 24-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Gmun­den beim Len­ken eines PKW, obwohl er kei­ne Lenk­be­rech­ti­gung besitzt. Als er die Poli­zis­ten bemerk­te, ver­such­te er zu flüch­ten. Dabei beging er im Stadt­ge­biet von Gmun­den meh­re­re ver­kehrs­recht­li­che Verwaltungsübertretungen.

Fahrt ende­te in Hausmauer

Der Mann reagier­te auch nicht auf die Anhal­te­zei­chen der Beam­ten und fuhr in einer 40 km/h Beschrän­kung mit 110 km/h. Auf­grund der nas­sen Fahr­bahn und der nicht ange­pass­ten Geschwin­dig­keit kam der PKW von der Stra­ße ab. Er kol­li­dier­te mit einem Gar­ten­zaun und einer Haus­mau­er und kam im dor­ti­gen Gar­ten zum Stehen.

Len­ker hat­te kei­nen Füh­rer­schein und ver­wei­ger­te Drogentest

Der Ver­un­fall­te ver­hielt sich anschlie­ßend aggres­si­ves und beru­hig­te sich erst, nach­dem ihm die Fest­nah­me in Aus­sicht gestellt wur­de. Er gab schließ­lich zu, kei­nen Füh­rer­schein zu besit­zen und ver­wei­ger­te den frei­wil­li­gen Dro­gen­test sowie die kli­ni­sche Unter­su­chung. Ins­ge­samt wer­den 16 Ver­wal­tungs­über­tre­tun­gen an die Bezirks­haupt­mann­schaft Gmun­den ange­zeigt, so die Polizei.