Mosaik Vöcklabruck ist Klimabündnisbetrieb

Die Ein­rich­tung „Mosa­ik-Woh­nungs­si­che­run­g/­Not­schlaf­stel­le/­In­te­gra­ti­on“ ist als ers­te Woh­nungs­lo­sen­hil­feein­rich­tung Ober­ös­ter­reichs seit kur­zem Kli­ma­bünd­nis­be­trieb. Damit bekennt sich Mosa­ik zur glo­ba­len Part­ner­schaft zum Schutz des Klimas.

Die­se ver­bin­det 1.700 Gemein­den Euro­pas mit indi­ge­nen Völ­kern in Süd­ame­ri­ka. Zie­le sind die Ver­rin­ge­rung der Treib­haus­gas-Emis­sio­nen und der Erhalt der Ama­zo­nas-Regen­wäl­der. Moti­va­ti­on für das Mosa­ik für den Bei­tritt zum Kli­ma­bünd­nis war die Über­sied­lung in den neu­en Stand­ort mit Beginn 2022. Beim neu­en Gebäu­de wur­den sozia­le und öko­lo­gi­sche Ansprü­che ver­wirk­licht: Bestand und Zubau sind in Holz­bau­wei­se mit hohen ener­ge­ti­schen Stan­dards errichtet.

Die Ener­gie­ver­sor­gung erfolgt umwelt­freund­lich: Geheizt wird mit Fern­wär­me, der Strom kommt von der PV-Anla­ge am Dach und vom regio­na­len Öko­strom­lie­fe­ran­ten KWG. Im Ver­gleich zum frü­he­ren Stand­ort konn­te der Ener­gie­ver­brauch und damit der CO2-Aus­stoß mas­siv gesenkt wer­den. Bei der Bepflan­zung wur­de auf Bie­nen- und Schmet­ter­lings­freund­lich­keit geachtet.

Bei der Mobi­li­tät wird zuneh­mend auf umwelt­freund­li­che Mobi­li­täts­for­men geach­tet. Für Mitarbeiter:innen gibt es eine über­dach­te Rad­ab­stell­an­la­ge und die Mög­lich­keit im Haus zu duschen. Dienst­fahr­ten über wei­te­re Stre­cken wer­den mit dem Zug erle­digt. Der eige­ne Fuhr­park wird schritt­wei­se auf E‑Mobilität umge­stellt. Einen E‑Scooter und einen E‑Kleinstwagen (Renault Twizzy) gibt es bereits. Mit Anfang April wur­de der Klein­wa­gen durch ein E‑Auto im Rah­men des loka­len E‑S­ha­ring-Pro­jek­tes ersetzt und im nächs­ten Jahr ist dann der Trans­por­ter an der Reihe.

„Ich freue mich immer, wenn unser Netz­werk an Kli­ma­bünd­nis-Betrie­ben wächst. Das Mosa­ik in Vöck­la­bruck ist schon jetzt ein Kli­ma­schutz-Vor­zei­ge­be­trieb und wid­met sich in allen Berei­chen der Nach­hal­tig­keit“, zeigt sich Umwelt- und Kli­ma-Lan­des­rat Ste­fan Kai­ne­der begeistert.

„Seit Jah­ren legen wir in unse­rer Arbeit auf sozia­le Nach­hal­tig­keit beson­de­ren Wert und haben dafür ver­schie­de­ne Pro­jek­te ent­wi­ckelt. Mit der Auf­nah­me als Kli­ma­bünd­nis­be­trieb kommt nun die öko­lo­gi­sche Nach­hal­tig­keit als „Mar­ke“ hin­zu. Bei­de bedin­gen sich ein­an­der. Sozia­les Han­deln muss — vor allem glo­bal betrach­tet ‑immer auch öko­lo­gisch sein. Und öko­lo­gi­sche Maß­nah­men müs­sen auch sozi­al sein“, so Mosa­ik-Lei­ter Ste­fan Hindinger.

Mosa­ik – Woh­nungs­lo­sen­hil­feein­rich­tung im Auf­trag des Landes

„Mosa­ik-Woh­nungs­si­che­run­g/­Not­schlaf­stel­le/­In­te­gra­ti­on“, ist eine Ein­rich­tung des Ver­ei­nes Sozi­al­zen­trum Vöck­la­bruck. Im Auf­trag des Lan­des OÖ bie­tet sie eine Not­schlaf­stel­le mit 15 Plät­zen, Über­gangs­woh­nen (17 Plät­ze) sowie Bera­tung im Bereich Delogierungsprävention/Wohnungssicherung an. Als Woh­nungs­lo­sen­hil­feein­rich­tung ist sie für die Bezir­ke Gmun­den und Vöck­la­bruck zuständig.

Wei­ters betreibt Mosa­ik einen Mit­tags­tisch, orga­ni­siert den Ver­kauf der Stra­ßen­zei­tung „Kup­fer­muckn“ in der Regi­on und koor­di­niert das vom Sozi­al­mi­nis­te­ri­um geför­der­te „housing first“ Pro­jekt „zuhau­se ankom­men“ in Ober­ös­ter­reich. Ver­stärkt enga­giert sich Mosa­ik seit eini­gen Jah­ren im Inte­gra­ti­ons­be­reich mit den Pro­jek­ten „Inte­gra­ti­ons­hel­fe­rin­nen“ und „Ein­zugs­be­glei­tung, sowie seit Febru­ar mit „Auf gutes Mit­ein­an­der“, einem Gemein­we­sens­ar­beits­pro­jekt im Auf­trag der Stadt Vöcklabruck.