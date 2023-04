Mountainbike-Schwerpunkt im WIFI Bad Ischl

Das Salz­kam­mer­gut gilt als das Eldo­ra­do für Mountainbike-Fahrer:innen. Ber­ge und Seen bil­den die per­fek­te Kulis­se für die­se Sport­aus­übung und begeis­tern immer mehr Men­schen. Die Nach­fra­ge nach gut aus­ge­bil­de­ten MTB-Gui­des – nicht nur in unse­rer Regi­on — steigt und das WIFI Bad Ischl ver­sucht als regio­na­ler Bil­dungs­nah­ver­sor­ger die­sem Trend Rech­nung zu tra­gen. Mit gleich vier Kur­sen möch­te man dem Bedarf am boo­men­den Frei­zeit­markt nachkommen.

- Aus­bil­dung zum Dipl. MTB-Gui­de (3.6. bis 11.6.2023, Sa bis So 8:30–18 Uhr (8 Tage))

Die­ser Lehr­gang ist für alle, die geführ­te Moun­tain­bike-Tou­ren pla­nen und durchführen

wol­len bzw. den Kurs in eige­nem Inter­es­se machen.

— E‑MTB-Gui­de Spe­zia­li­sie­rung (5.5. bis 7.5.2023, Fr 14 — 19:30, Sa Sa 8:30 – 18 Uhr)

Der E‑Mountainbike Gui­de ist nach erfolg­rei­chem Kurs­ab­schluss befä­higt touristische

Tou­ren mit dem E‑Mountainbike zu füh­ren und dar­über hin­aus ein Tech­nik­trai­ning im

Bereich der E‑Bikes zu veranstalten.

— Grup­pen­dy­na­mik bei geführ­ten Tou­ren (28./29.4.2023, Fr 14–21:30, Sa 8:30–16:30 Uhr)

Führt man eine Grup­pe, ist man mit unter­schied­li­chen Cha­rak­te­ren kon­fron­tiert. In

die­sem Kurs wird ver­mit­telt, wie man mit Leich­tig­keit Grup­pen len­ken und füh­ren kann.

— MTB-Gui­de für Kinder/Jugendliche (26.5. bis 28.5.2023, Fr 14–19:30, Sa So 8:30–18 Uhr)

Ziel die­ser Aus­bil­dung ist die qua­li­fi­zier­te Wei­ter­ga­be der Moun­tain­bike-Fahr­tech­nik an

Kin­der und Jugendliche.

„Das WIFI Bad Ischl hat sich in Sachen Moun­tain­bike-Aus­bil­dun­gen einen exzel­len­ten Ruf erar­bei­tet“, so Lehr­gangs­lei­ter Peter Lev. Doku­men­tiert wird die­se Aus­sa­ge durch Teilnehmer:innen aus ganz Öster­reich und dem süd­deut­schen Raum.

Am Do., 11.5.2023 fin­det ab 19:30 Uhr eine kos­ten­lo­se Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung über die Aus­bil­dung zum geplan­ten MTB-Gui­de statt. Nähe­re Infos bzw. Anmel­dung unter T 05–7000-5302, Fr. Blinden­eder. (Fotos: WIFI OÖ GmbH)