Nächster Erfolg für Ischler Floorball-Nachwuchs

Dritter Platz beim U14 Großfeld Turniertag in Villach

In einer Spiel­ge­mein­schaft mit dem TVZ Wikings aus Zell am See konn­ten sie­ben Kin­der der Isch­ler Floo­r­Ball­ar­tis­ten ihre ers­ten Groß­feld-Erfah­run­gen machen.

Die Umstel­lung vom Klein­feld auf das fast dop­pelt so gro­ße Groß­feld war zu Beginn spür­bar. Durch die Tipps und Tak­tik­be­spre­chun­gen in den Pau­sen wur­den die Spiel­zü­ge immer siche­rer und so konn­te das ent­schei­den­de Spiel um Platz 3 gegen den Wie­ner FV mit 2:1 gewon­nen wer­den. Zwei­ter wur­de der VSV. Der Sieg ging an den KAC. Die Isch­ler Mann­schaft bedankt sich bei den Wikings für die Ein­la­dung, dem Leih-Goa­lie Mat­thi­as und dem Trai­ner der Zel­ler Phil­ipp Aigner für die tol­le Zusammenarbeit.

Feh­len­de Trainingsmöglichkeit

Ab 14 Jah­ren wird im Floo­r­ball auf dem Groß­feld gespielt. Dafür und auch um Meis­ter­schafts­ta­ge aus­tra­gen zu kön­nen, fehlt in Bad Ischl die not­wen­di­ge Mehr­fach­hal­le. An moti­vier­ten Kin­dern und Erwach­se­nen man­gelt es mit Sicher­heit nicht.