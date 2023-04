Neuer Vizebürgermeister in der Gemeinde Traunkirchen

Nach fünf erfolg­rei­chen Jah­ren leg­te Andre­as Moser in der letz­ten Gemein­de­rats­sit­zung sein Amt als Vize­bür­ger­meis­ter der Gemein­de Traun­kir­chen zurück. Neben sei­ner Tätig­keit als Vize­bür­ger­meis­ter war Andre­as Moser auch Finanz­re­fe­rent der Gemein­de Traun­kir­chen. Sei­ne Arbei­ten führ­te er mit viel Fleiß und Umsicht aus.

„Ich dan­ke Andre­as Moser für sei­ne her­vor­ra­gen­de Arbeit für unse­re Gemein­de. Er wird wei­ter­hin als Ersatz­mit­glied im Gemein­de­rat tätig sein und sich auch ent­spre­chend ein­brin­gen. Auch dafür bin ich dank­bar.“, so Bür­ger­meis­ter Chris­toph Schragl.

In der letz­ten Gemein­de­rats­sit­zung wur­de Ing. Alo­is Sie­ges­leit­ner ein­stim­mig zum Vize­bür­ger­meis­ter der Gemein­de Traun­kir­chen gewählt. Alo­is Sie­ges­leit­ner hat eine lang­jäh­ri­ge und umfang­rei­che Erfah­rung in der Kom­mu­nal­po­li­tik. Seit 1995 gehört er dem Gemein­de­rat an und war schon in vie­len Funk­tio­nen – auch als Vize­bür­ger­meis­ter von 2013–2015 – tätig. Der­zeit lei­tet er inner­halb der Gemein­de den Aus­schuss für Infrastruktur‑, Bau- und Straßenangelegenheiten.

Vie­le Bau­maß­nah­men sind in Vor­be­rei­tung oder wer­den bereits umge­setzt. Im Bereich der Infra­struk­tur wer­den bei­spiels­wei­se der­zeit im Gemein­de­ge­biet von Traun­kir­chen zwei neue Que­rungs­hil­fen geschaf­fen (Bräu­wie­se und Dorn­bü­hel), auch die Was­ser- und Abwas­ser­lei­tun­gen wer­den groß­flä­chig saniert. Das The­ma Breit­band-Inter­net ist Alo­is Sie­ges­leit­ner ein gro­ßes Anlie­gen, wor­an er mit Nach­druck arbei­tet. „Alo­is Sie­ges­leit­ner ken­ne ich schon vie­le Jahr­zehn­te. Er hat vie­le Ver­diens­te um die Gemein­de Traun­kir­chen. Ich freue mich auf die Zusam­men­ar­beit und dan­ke Alo­is Sie­ges­leit­ner, dass er die ein­stim­mi­ge Wahl ange­nom­men hat und vie­le Initia­ti­ven im Infra­struk­tur­be­reich setz­ten wird.“, freut sich Bür­ger­meis­ter Chris­toph Schragl.

Foto: Kle­mens Fellner