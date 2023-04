Open stage im Casino-Keller Bad Ischl

EPU-Netz(werk)-Veranstaltung am Mo., 24. April 2023

Eine Per­son – ein Unter­neh­men – vie­le Fra­gen. Lust auf neue Blick­win­kel ver­spricht die­ses For­mat, mit dem die WKO Ein-Per­so­nen-Unter­neh­men (EPU) vor den Vor­hang holt und zum Netz­wer­ken einlädt.

On sta­ge sind mit Manue­la vom Zukunfts­hand­werk und Con­tent­pro­du­cer und Social Media Stra­te­gist Chris­toph Gütl zwei erfolg­rei­che, regio­na­le Unternehmer:innen, die ihre Geschich­te, Phi­lo­so­phie und ihr Geschäfts­feld kurz und kna­ckig erklä­ren. Im Vor­der­grund steht an die­sem Abend in der inspi­rie­ren­den Umge­bung des Isch­ler Casi­no-Kel­lers vor allem das Ver­net­zen und der Gedan­ken­aus­tausch der EPU.

Ter­min ist Mo., 24. April 2023, 18 Uhr, für Inter­es­sier­te gibt es eine Kel­ler­füh­rung mit Bern­hard Schmal­nau­er ab 17:30 Uhr. Anmel­dun­gen unter T 05–90909-5301, Hr. Prom­ber­ger bzw. per Mail an bad-ischl@wkooe.at