Osterkirtag in Vorchdorf

Bei strah­len­dem Son­nen­schein — der Wet­ter­gott hat­te gro­ßes Ein­se­hen — fand am Oster­mon­tag 10.4.2023 der Oster­kir­tag in Vorch­dorf statt. Vor­her gab es noch einen aus­gie­bi­gen Oster Brunch und dann ab mit der Traun­see­tram in Rich­tung Vorch­dorf. Die­se Mög­lich­keit des bequem Rei­sen nutz­ten vie­le Fahr­gäs­te, sodass Sitz­plät­ze eher Man­gel­wa­re waren.

Hun­der­te Besucher

Von allen Him­mels­rich­tun­gen ström­ten hun­der­te Besu­cher in das Orts­zen­trum von Vorch­dorf, wo unzäh­li­ge Ver­kaufs­stän­de, Gewer­be­trei­ben­de, Auto­händ­ler und Kuli­na­rik­stän­de ihre Waren anbo­ten. Auch ein gro­ßer Rum­mel­platz mit vie­len Attrak­tio­nen war auf­ge­stellt, im Mit­tel­punkt das Ket­ten­ka­rus­sell, Auto­drom, Schieß­bu­den und die neu­es­te Errun­gen­schaft das „Gra­zy Boat“, das wie in den Wel­len hin und her schau­kel­te und man­chen Mit­fah­ren­den ein wenig „grü­ne Far­be ins Gesicht zau­ber­te”. Der Geräusch­ku­lis­se nach hat­ten aber alle Besu­cher einen Rie­sen Spaß.

Nach eini­gen Stun­den Auf­ent­halt mit vie­len Gesprä­chen, net­ten Begeg­nun­gen, Besuch des Floh­mark­tes der Pen­sio­nis­ten­grup­pe Vorch­dorf und Stär­kung nach erfolg­rei­chem Ein­kauf ging es mit der Traun­se­tram wie­der heim­wärts nach Gschwandt. Mit einem Wort: „Sche war‘s!“.

Bericht und Bil­der Peter Som­mer Fotopress