Palmweihe — Frühlingsbeginn im Eggerhaus

Oster­aus­stel­lung, Oster­markt, Brot­ba­cken und die Wei­he der Palm­bu­schen, prä­gen den 1.April im Eggerhaus.

Im Egger­haus ent­ste­hen zu Beginn der Oster­fei­er­ta­ge die tra­di­tio­nel­len Palm­bu­schen, die im Anschluss im Gar­ten des Muse­ums von Pfar­rer Franz Trink­fass mit dem gött­li­chen Segen ver­se­hen wurden.

Das Brot­ba­cken mit Bäcker­meis­ter Gott­fried, gehört eben­falls zur Tra­di­ti­on bei diver­sen Ver­an­stal­tun­gen in den alt­ehr­wür­di­gen Räum­lich­kei­ten des his­to­ri­schen Gebäu­des. Zum gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein mit lukul­li­schen Spe­zia­li­tä­ten, lud an die­sem Sams­tag der Egger­stadl ein. Hier konn­ten man aber auch bei musi­ka­li­scher Beglei­tung durch den auf­ge­bau­ten Oster­markt schlen­dern und gus­tie­ren. So fand man hier das eine oder ande­re Deko­ra­ti­ons­stück für die öster­li­chen Fest­ta­ge. So konn­ten an die­sem Sams­tag die zahl­rei­chen Gäs­te aus Nah und Fern einen kurz­wei­li­gen und Tra­di­ti­ons­rei­chen Tag verbringen.

Die Her­stel­lung der Palm­bu­schen und das Brot­ba­cken sind tra­di­tio­nel­le Hand­werks­küns­te, die es zu erhal­ten gilt. Auch der Oster­markt und das gemüt­li­che Bei­sam­men­sein mit Spe­zia­li­tä­ten tra­gen zur Erhal­tung und Pfle­ge der kul­tu­rel­len Tra­di­tio­nen bei. Es ist wich­tig, dass sol­che Tra­di­tio­nen wei­ter­ge­führt wer­den, um die kul­tu­rel­le Iden­ti­tät und das Gemein­schafts­ge­fühl zu stär­ken. So ist zu hof­fen, dass auch in Zukunft sol­che Ver­an­stal­tun­gen und Tra­di­tio­nen in Egger­haus und ande­ren Orten wei­ter­hin gelebt und gepflegt werden.

Das Team rund um Obmann Georg Pan­gerl hat hier ehren­amt­lich gezeigt, dass es ein­mal mehr wich­tig ist, kul­tu­rel­le Tra­di­tio­nen zu pfle­gen, bzw. zu Leben.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer/Fionet.at