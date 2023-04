In Att­nang-Puch­heim hat in der Nacht auf Sams­tag eine Papier­ton­ne gebrannt, nach­dem offen­bar pyro­tech­ni­sche Gegen­stän­de in den Behäl­ter gewor­fen wur­den. Ein Haus­be­woh­ner berich­tet, dass er mit­tels Feu­er­lö­scher aus dem Stie­gen­haus den Brand bereits vor dem Ein­tref­fen der Feu­er­wehr weit­ge­hend abge­löscht hat. Feu­er­wehr und Poli­zei stan­den eben­so im Einsatz.