Queeres Community-Projekt im Salzkammergut wächst

Seit dem Pro­jekt­start im ver­gan­ge­nen Herbst wächst die Com­mu­ni­ty rund um die Kul­tur­haupt­stadt-Initia­ti­ve Salz­kam­mer­queer. Zahl­rei­che Akti­vi­tä­ten sind in den kom­men­den Mona­ten geplant.

„Dass sich tat­säch­lich so rasch so vie­le inter­es­sier­te Men­schen bei uns mel­den, war eine gro­ße Über­ra­schung für uns“, zieht Sabi­ne Wenin­ger-Bod­lak Resü­mee über das ers­te Halb­jahr des Pro­jek­tes Salz­kam­mer­queer. Ziel der Initia­ti­ve von Insel – Mäd­chen- und Frau­en­zen­trum und Frauen*forum Salz­kam­mer­gut ist es, Raum für Gemein­schaft und Empower­ment für quee­re Men­schen in der Kul­tur­haupt­stadt-Regi­on zu schaffen.

Ein­mal im Monat trifft sich die ste­tig wach­sen­de Grup­pe im Jugend­zen­trum check­point. in Gmun­den. „Wir sind sehr dank­bar für die tol­le Koope­ra­ti­on und freu­en uns über zahl­rei­che Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te“ so Bir­git Hof­stät­ter, inhalt­li­che Lei­tung des Pro­jek­tes. Auch Tom Neu­wirth, a.k.a. Con­chi­ta Wurst, hat sich bei sei­nem Besuch im Jän­ner von Salz­kam­mer­queer begeis­tert gezeigt.

Das nächs­te offe­ne Com­mu­ni­ty-Tref­fen fin­det am 28. April um 18:30 Uhr im check­point. in Gmun­den statt. Am 12. Mai zeigt das Kino Eben­see in Koope­ra­ti­on mit Cros­sing Euro­pe und Salz­kam­mer­queer die Doku­men­ta­ti­on „Irgend­wann wirst du ver­ste­hen“ von Patri­cia Göckert. Anläss­lich des Pri­de-Mon­th im Juni, plant die Grup­pe zwei wei­te­re Akti­vi­tä­ten – nähe­re Infor­ma­tio­nen fol­gen in Kür­ze. Ermög­licht wird Salz­kam­mer­queer im Rah­men der Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas Bad Ischl Salz­kam­mer­gut 2024. Will­kom­men sind quee­re Men­schen und Allies aus der Kul­tur­haupt­stadt­re­gi­on, neu Zuge­zo­ge­ne und Zweitheimische.