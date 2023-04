Schafft die Union Ohlsdorf den Sprung in die 1. Liga?

Am kom­men­den Sams­tag steht für die Ohls­dor­fer Bad­min­ton­spie­ler die ent­schei­den­de Begeg­nung gegen Wol­furt an, um even­tu­ell den erst­ma­li­gen Auf­stieg in die 1. Bun­des­li­ga zu schaffen.

In die­sem Auf­stiegs Play Off sind neben dem hohen Favo­ri­ten Wol­furt noch WBH Wien, ATSE Graz und Ohls­dorf ver­tre­ten. Die Ohls­dor­fer ver­lo­ren in Graz denk­bar knapp mit 3:5, konn­ten sich aber in Wien mit 5;3 durchsetzen.

Die Wie­ner wer­den nun in Graz noch ein­mal alle Kräf­te mobi­li­sie­ren, um eine ver­söhn­li­chen Sai­son­ab­schluss zu errei­chen. Die Vor­arl­ber­ger sind aber nach zwei Sie­gen schon fix für die ers­te Liga qua­li­fi­ziert. So hof­fen die Ohls­dor­fer des­halb, mit gro­ßer Unter­stüt­zung des Publi­kums, auf Punk­te gegen Wol­furt. Für alle Fans, die Begeg­nung fin­det am Sams­tag, 29. April um 15:00 in der Sport­hal­le Laa­kir­chen statt.