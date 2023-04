Schlamm und Materialschlacht bei LKW-Bergung

Ein Navi und feh­len­de Deutsch­kennt­nis­se haben am Diens­tag einen Sat­tel­schlep­per in Alt­müns­ter in eine Sack­gas­se geführt, wor­auf die­ser nicht mehr wen­den konn­te – um 7:45 Uhr beginnt eine Schlamm/Materialschlacht im strö­men­den Regen.

“Wir wur­den in die Hat­schek­stra­ße alar­miert, um einen LKW zu ber­gen. Ein Sat­tel­schlep­per war von Gmun­den kom­mend, nach den Hat­schek-Flug­dä­chern in die Sack­gas­se links in Rich­tung Eck ein­ge­bo­gen. Zwar wei­sen Hin­weis­schil­der auf die Gefahr hin, aber auf­grund man­geln­der Deutsch­kennt­nis­se fuhr der Fah­rer die Stra­ße so weit hin­auf, bis er nicht mehr wei­ter­konn­te. Die ver­su­che das Schwer­fahr­zeug zu wen­den, sorg­ten dafür, dass er im Schlamm ste­cken blieb”, berich­tet die Feuerwehr.

Mit­hil­fe zwei­er Win­den, einem Trak­tor und Kran­un­ter­le­ge­plat­ten, die von einer Fir­ma aus Pet­ten­bach erst geholt wer­den muss­ten, konn­te das Schwer­fahr­zeug gewen­det wer­den. Durch den Scha­den in der Wie­se wur­de das gesam­te ein­ge­setz­te Mate­ri­al und die Stra­ße auf­grund des vie­len Schlam­mes sehr stark ver­schmutzt, das im Anschluss noch auf­wän­dig gerei­nigt wer­den muss­te. “Wir stan­den ins­ge­samt etwa 5 Stun­den im Ein­satz und konn­ten nach einer Stär­kung wie­der an unse­re Arbeits­plät­ze zurück­keh­ren”, berich­ten die Ein­satz­kräf­te abschließend.

Bericht und Fotos: FF Altmünster