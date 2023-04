Schlosskonzerte in Gmunden gehen in die 14. Runde

Die Schloss­kon­zer­te in Gmun­den gehen in die 14. Run­de und bie­ten auch in die­sem Jahr wie­der ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm für alle Musik­lieb­ha­ber. Die Kon­zert­rei­he, die seit 14 Jah­ren im Innen­hof des See­schlos­ses Ort statt­fin­det, hat in den letz­ten Jah­ren eine beein­dru­cken­de Ent­wick­lung erfah­ren. Nach dem gro­ßen Zuspruch im ver­gan­ge­nen Jahr wer­den nun wei­te­re Kon­zer­te hinzugefügt.

Das Pro­gramm beginnt bereits am Mut­ter­tag, dem 14. Mai, mit einem Mut­ter­tags­ma­ti­nee mit Brunch im Schloss Ort. Die Münch­ner Künst­ler Kers­tin Hei­les und Chris­toph Pau­li ser­vie­ren dabei nicht nur kuli­na­ri­sche Spe­zia­li­tä­ten, son­dern auch eine “swin­gi­ge Mut­ter­tag­ma­ti­nee”. Bei schö­nem Wet­ter fin­det das Kon­zert im Hof statt, bei küh­lem oder reg­ne­ri­schem Wet­ter wird in der Orther Stubn konzertiert.

Wei­ter geht es am Sonn­tag, den 11. Juni, mit einem Salz­kam­mer­gut Früh­schop­pen, der für das Freie Radio Salz­kam­mer­gut auf­ge­zeich­net und eine Woche spä­ter gesen­det wird. Es tre­ten die Voch­dor­fer Böh­mi­sche, die Köcker Musi, die Aber­seer Musi­kan­ten und Pascha, sowie der Gru­ber Zwoag­sang auf.

Die tra­di­tio­nel­len Schloss­kon­zer­te begin­nen am 14. Juni mit der Mili­tär­mu­sik Ober­ös­ter­reich und set­zen sich von Juni, Juli bis August 2023 fort, u.a. mit der Eisen­bah­ner­mu­sik Wels und der Jugend­brass­band Ober­ös­ter­reich.

Ein neu­es Kon­zert­for­mat für Chö­re wird am Frei­tag, den 30. Juni, unter dem Namen “Chö­re im Schloss” prä­sen­tiert. Fünf Chö­re, dar­un­ter der Cho­rus Lacus Felix und der Bert­hold­chor Scharn­stein, wer­den im Schloss­hof ihr Bes­tes geben. Die Köcker Musi wird eben­falls auf­tre­ten und Peter Gil­les­ber­ger wird als Mode­ra­tor durch den Abend führen.

Die Schloss­kon­zer­te fin­den bei frei­wil­li­gen Spen­den statt und bie­ten musi­ka­li­sche Erleb­nis­se in einem mär­chen­haf­ten Ambi­en­te. Über wei­te­re Kon­zert­ter­mi­ne kön­nen Sie sich unter www.schlosskonzerte-gmunden.at infor­mie­ren und Ankün­di­gun­gen wer­den in den Medi­en erfolgen.

Bericht undd Bil­der Peter Som­mer Fotopress