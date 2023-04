SchülerInnen der HAK Gmunden und floro organisieren JOSH.-Konzert

Die Schü­le­rIn­nen der 3A der HAK Gmun­den, die die Aus­rich­tung Medi­en und Event­ma­nage­ment gewählt haben, arbei­ten seit Novem­ber 2022 mit der flo­ro Ver­an­stal­tun­gen GmbH zusam­men. Gemein­sam orga­ni­sie­ren sie das Kon­zert von Josh. (Vor­grup­pe Thor­steinn Einars­son) am 24. Juni 2023 in der Braue­rei SCHLOSS Eggen­berg in Vorchdorf.

Bei eini­gen Tref­fen bil­de­ten die Schü­le­rIn­nen Grup­pen, die sich mit unter­schied­li­chen Berei­chen des Event­ma­nage­ments aus­ein­an­der­set­zen. Das Pres­se­team küm­mert sich um den Kon­takt mit den Lokal­me­di­en, das Team Wer­bung setzt sich mit Event­mar­ke­ting aus­ein­an­der. Ein drit­tes Team wird die Orga­ni­sa­ti­on vor Ort übernehmen.

Die Schü­le­rIn­nen haben die Gele­gen­heit, die viel­sei­ti­gen Tätig­kei­ten von Event­or­ga­ni­sa­to­ren ken­nen­zu­ler­nen. So wur­den etwa gemein­sam mit dem flo­ro-Team Wer­be­ma­te­ria­li­en im Frei­en auf­ge­hängt, Tickets und Pla­ka­te gestal­tet und die Orga­ni­sa­ti­on vor Ort durch­ge­plant. Am Kon­zert­tag ist die gesam­te Klas­se vor Ort, um das Team tat­kräf­tig zu unterstützen.

Text: Dila­ra Calis­kan, Laris­sa Gil­les­ber­ger, Mina Jova­no­vic, Lea Ling­ner (3A, HAK Gmun­den), Bild­rech­te: HAK Gmunden